Arxiu - Vacuna de Moderna - MODERNA - Arxiu

El director mèdic de Moderna, Paul Burton , ha avançat que la vacuna personalitzada contra el càncer de la companyia, en combinació amb la immunoteràpia de MSD 'Keytruda' (pembrolizumab), podria estar a punt per a "finals de la dècada".

"Tindrem aquesta vacuna i serà molt eficaç, i salvarà molts centenars de milers, sinó milions de vides. Crec que podrem oferir vacunes personalitzades contra múltiples tipus de tumors a persones de tot el món" , ha assegurat Burton en declaracions al diari britànic ' The Guardian'.

L'expert ha detallat com funciona aquesta vacuna basada en ARNm, que alertaria el sistema immunitari d'un càncer que ja està creixent al cos d'un pacient perquè el pugui atacar i destruir, sense destruir les cèl·lules sanes.

Per això, s'identifiquen fragments de proteïnes a la superfície de les cèl·lules canceroses que no són presents a les cèl·lules sanes (i que tenen més probabilitats de desencadenar una resposta immunitària) i després es creen fragments d'ARNm que indicaran a l'organisme com fabricar-los.

En primer lloc, els metges prenen una biòpsia del tumor del pacient i l'envien al laboratori, on se seqüencia el seu material genètic per identificar les mutacions que no són presents a les cèl·lules sanes.

Tot seguit, un algorisme d'aprenentatge automàtic identifica quines d'aquestes mutacions són responsables del creixement del càncer. Amb el temps, també aprèn quines parts de les proteïnes anormals que codifiquen aquestes mutacions tenen més probabilitats de desencadenar una resposta immunitària. Tot seguit, es fabriquen els ARNm dels antígens més prometedors i s'empaqueten en una vacuna personalitzada.

VACUNA CONTRA EL CÀNCER: GRAN ASSAIG EL 2023



Al febrer, l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) va concedir la designació de teràpia innovadora a aquesta vacuna contra el càncer de Moderna per a pacients amb melanoma, amb l'objectiu d'accelerar-ne el desenvolupament i la revisió.

La decisió dels Estats Units es va produir dos mesos després que Moderna presentés els resultats d'un assaig clínic de fase 2 que mostrava que la vacuna, en combinació amb Keytruda, reduïa la recurrència del melanoma un 44%.

Així, els resultats d'aquest estudi esdevingueren la primera demostració de l'eficàcia d'un tractament oncològic que utilitza la tecnologia ARNm, utilitzada per primer cop per a les vacunes contra la COVID-19.

Moderna i MSD tenen previst discutir aquestes dades amb les autoritats reguladores i iniciar un estudi de fase 3 en melanoma el 2023. A més, planegen ampliar-ho "ràpidament" a altres tipus de tumors.

VACUNES CONTRA EL CÀNCER O MALALTIES CARDIOVASCULARS PER AL 2030



A l'entrevista amb 'The Guardian', el director mèdic de Moderna també ha anunciat que la companyia espera que les seves vacunes amb la tecnologia ARNm també estiguin disponibles per al 2030 contra malalties cardiovasculars, autoimmunes o malalties rares, i també de forma "molt prometedora" .

"Es pot aplicar a tot tipus de malalties: càncer, malalties infeccioses, cardiovasculars, autoimmunes i rares. Tenim estudis en totes aquestes àrees i tots han demostrat ser tremendament prometedors", ha ressaltat Burton.

En aquest sentit, l'expert considera que amb una sola vacuna es podria assolir diverses infeccions respiratòries, com la COVID-19, la grip i el virus respiratori sincitial (VRS).

Al gener, Moderna va anunciar els resultats d'un assaig en fase avançada de la seva vacuna experimental contra el VRS, que van concloure que és un 83,7% eficaç per prevenir almenys dos símptomes, com ara tos i febre, en adults de 60 anys o més. Els Estats Units també van concedir a aquesta vacuna la designació de teràpia innovadora.

Un altre camp d'actuació són les malalties rares: "Crec que tindrem teràpies basades a l'ARNm per a malalties rares que abans no es podien curar, i crec que d'aquí 10 anys ens acostarem a un món on realment es podrà identificar la causa genètica d'una malaltia i, amb relativa senzillesa, anar a editar-la i reparar-la utilitzant tecnologia basada en l'ARNm”.