El Godó es posa en marxa el dissabte 15. Foto: RCTB

El 70è Trofeu Comte de Godó, que se celebra del 15 al 23 d'abril al Reial Club de Tennis de Barcelona-1899 , reunirà 11 dels 18 millors tennistes del món. Entre ells els espanyols Carlos Alcaraz, número 1 del rànquing ATP i guanyador de l'edició del 2022, o Rafa Nadal, guanyador de 22 Grand Slam i el jugador que més vegades ha guanyat aquest torneig, amb 12 títols. I per oferir les millors cures, tant a jugadors com al públic o qualsevol membre de l'organització, aquest any comptarà amb Clínica Tenis Teknon, pertanyent al grup Quirónsalud, com a Servei Mèdic Oficial.

En concret, l'equip del Servei Mèdic Oficial estarà format per 40 professionals altament qualificats capitanejats pel doctor Ángel Ruiz Cotorro , director de Clínica Tennis Teknon i responsable mèdic de la Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET), que col·labora amb aquest torneig des de fa 26 anys. A més, tindran a la seva disposició un equip diagnòstic d'última generació, així com tota la tecnologia avançada al camp de la fisioteràpia, amb l'objectiu d'atendre in situ qualsevol incidència i mantenir en les millors condicions el jugador abans i després de cada partit. I en cas de requerir un altre tipus de proves o tractaments més específics, els tennistes seran derivats al Centre Mèdic Teknon, que actuarà com a hospital de referència durant tot el torneig.

“Comptem amb el millor equip per vetllar per la salut de tots els assistents a aquest torneig tan prestigiós. A més, després de tants anys prestant assistència mèdica, ens fa especial il·lusió que en aquesta 70 edició ho fem com a Clínica Tennis Teknon, de la mà de Quirónsalud, cosa que sens dubte és una garantia extra davant qualsevol necessitat que pugui sorgir”, ha assenyalat el Dr. Ruiz Cotorro.

Així mateix, especialistes de la Clínica Tennis Teknon participaran aquest dissabte 15 d'abril en unes jornades científiques que se celebraran al Reial Club de Tennis de Barcelona-1899 per donar una visió actualitzada de la importància de l'activitat física per a la salut des de diferents punts de vista, i promoure la inclusió a l'àmbit esportiu.

Quirónsalud s'ha consolidat com a referent en la cura de la salut del tennis. Des de fa més de 20 anys col·labora amb el Mútua Madrid Open de Tennis com a Servei Mèdic Oficial i, des del 2019, és també Servei Mèdic Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar. A més, en les dues darreres edicions de les Finals de la Copa Davis by Rakuten ha participat com a Proveïdor Oficial dels Serveis Mèdics i també va ser present a la darrera edició de l'ATP 250 Gijón Open.

De la mateixa manera, el Grup col·labora en múltiples esdeveniments i disciplines esportives perquè l'esport és un camp que, a més d'estar relacionat amb la salut tant en la prevenció de malalties com en la qualitat de vida en general, reflecteix una sèrie de valors amb els que Quirónsalud s'identifica en la forma de treballar: disciplina, esperit de superació i millora contínua.

Per això, també Servei Mèdic del Mundial de MotoGP i Proveïdor Mèdic Oficial de la selecció espanyola femenina i masculina d'handbol, a més de col·laborar amb diversos clubs de futbol, bàsquet, handbol o rugbi del nostre país.

Així mateix, en els darrers anys ha vetlat per la salut d'importants esdeveniments esportius com la Nationale-Nederlanden Sant Silvestre Vallecana, la Mitja Marató de Barcelona, la Behobia/San Sebastià o l'últim Eurobàsquet femení disputat el 2021 a Espanya, entre d'altres.