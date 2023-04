Foto: Europa Press

Des del 16 de maig del 2022 i fins al 4 d'abril del 2023, s'han notificat 21.170 casos de verola del mico a 29 països de la Unió Europea (UE) i de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), incloses sis morts, segons ha publicat en un informe el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès).

La majoria dels casos s'han detectat en homes (98,1%) d'entre 18 i 40 anys (64,6%), i principalment entre homes que tenen relacions sexuals amb homes. El nombre setmanal de casos de verola notificats a la UE/EEE va assolir el seu màxim el juliol del 2022, i des d'aleshores s'ha observat una tendència descendent constant, assolint un altiplà amb xifres molt baixes des de finals de desembre del 2022.

La directora de l'ECDC, Andrea Ammon, ha informat que "el nombre de casos ha disminuït molt des del pic de juliol", tot i això ha advertit que "hi ha el risc d'un augment la temporada vinent de primavera i estiu a causa de les festivitats i l'augment dels viatges de vacances”. "El diagnòstic precoç, l'aïllament, la notificació a la parella i el rastreig dels contactes continuen sent fonamentals per al control eficaç d'aquest brot i s'han de recolzar amb estratègies adequades de vacunació i canvi de comportament", ha afegit

Des de l'ECDC han informat que les vacunes es poden utilitzar com a vacunació postexposició o com a vacunació preventiva primària (preexposició) per a les persones amb alt risc d'exposició durant aquest brot. Les dades preliminars indiquen que, el 3 de març de 2023, s'hauran administrat més de 300.000 dosis de vacuna a 25 països de la UE/EEE.

En aquest sentit, indica l'ECDC que les proves han d'estar àmpliament disponibles per millorar l'accés ràpid, en particular als entorns clínics que atenen homes que tenen relacions sexuals amb homes, ja que és allà on és probable que les poblacions de més risc accedeixin a latenció sanitària.

Les intervencions de promoció de la salut, la comunicació de riscos i el compromís de la comunitat són fonamentals per garantir una divulgació eficaç i una alta acceptació i acceptació de la vacuna entre les persones amb més risc d'exposició, així com per reforçar les proves, la notificació a la parella o el rastreig de contactes, l'aïllament dels casos i el canvi de comportament.

Així mateix, l'ECDC ha reclamat la col·laboració estreta amb la societat civil i les organitzacions comunitàries que atenen les poblacions de risc també és clau per a l'èxit dels esforços de comunicació de riscos i participació comunitària. Això inclou el contacte amb els propietaris dels locals i els organitzadors dels actes de l'Orgull. Els metges també han de ser conscients de com detectar i notificar ràpidament els casos de verola a les autoritats de salut pública per permetre intervencions de salut pública oportunes i amb capacitat de resposta