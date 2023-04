Hospital Verge dels Lliris a Alcoi

Marta, una jove de 19 anys de Cardona, fa set mesos que està en coma per una crisi al·lèrgica. Després de prendre's un batut amb fruita seca, va tenir un xoc anafilàctic que va parar el seu cor durant deu minuts, deixant-la en coma. La seva mare, Maria Verdejo, ha denunciat a RAC1 com va ser tractada a l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi (València) - on residia actualment-: "Veiem que la vida de la nostra filla corria perill i ningú no ens feia cas. La van deixar patir durant hores cada dia, encongint-se de dolor i amb la cara desencaixada. Els metges ens deien que això era normal i propi d'un estat vegetatiu i que nosaltres no volíem assumir-ho, que no els molestéssim”.

"Ens van dir que es moriria, que no hi havia res a fer i que havíem d'assumir-ho. Cada vegada la sedaven més, fins que ens barallem amb els metges perquè li traguessin la sedació", afirma la mare de la jove, assenyalant que van arribar a deixar-la una setmana sense menjar.

La mare de Marta creu que l'equip mèdic que va portar la seva filla “la va donar per perduda”. Però Maria no va llençar la tovallola, volia que la seva filla se salvés. "Vaig haver d'aconseguir judicialment la tutela de la meva filla per tenir la seva història clínica, perquè primer em deien que no me la podien donar perquè ella ja era més gran. A partir d'aquí, vaig buscar altres clíniques que la volguessin atendre i vaig exigir tractament neurològic i rehabilitador”.

Finalment Marta va ser traslladada a una clínica privada de València, on porta set mesos i de moment, podrà estar-ne dues més . Pel que sembla, al nou centre Marta està començant a millorar: "Ara ens mira i comença a balbucejar la mare", diu la seva mare, que confia que pugui superar aquest sotrac sense seqüeles.

De moment, la mare no ha denunciat el tracte que va patir la seva filla a Alcoi: “Per ara, prioritzem lluitar perquè la vida de la nostra filla continuï i perquè pugui continuar a l'hospital. Ara ens han donat dos mesos més per rentar-se la cara, però haurien de donar-li tractament fins que ho necessiti”.