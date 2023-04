Bacteris resistents als antibiòtics aïllats a l'IRYCIS / @EP

Un informe del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa ha advertit que la resistència als antibiòtics "amenaça la seguretat dels pacients" a tot el continent.

Segons el document, publicat divendres passat i titulat 'Vigilància de la resistència als antimicrobians a Europa', hi ha " alts percentatges de resistència a antibiòtics " d'última generació, com els carbapenems, a diversos països europeus.

Amb dades del 2021, l'informe apunta que hi ha nivells més alts de resistència als antimicrobians (RAM) al sud i l'est d'Europa, en comparació del nord i l'oest. La RAM és una greu amenaça per a la salut, i molts països tenen opcions de tractament limitades per als pacients amb infeccions causades per aquests patògens.

"Els patrons actuals, com l'augment de les espècies d'Acinetobacter resistents als carbapenems que són difícils d'eradicar una vegada endèmiques, subratllen la necessitat de continuar intensificant els esforços per prevenir i detectar la resistència", ha ressaltat el doctor Danilo Lo Fo Wong , assessor regional de l'OMS per al Control de la Resistència als Antimicrobians.

"Com que segueixen apareixent bacteris resistents als antibiòtics, cal redoblar els esforços per millorar les pràctiques de prevenció i control de les infeccions, reduir l'ús innecessari d'antimicrobians, dissenyar i aplicar programes d'administració d'antimicrobians i garantir una capacitat microbiològica adequada" , ha afegit el cap de la Secció de Resistència als Antimicrobians i Infeccions Relacionades amb l'Assistència Sanitària de l'ECDC, Dominique Monnet.

Dues xarxes recopilen i presenten dades de vigilància de la RAM per a gairebé tots els 53 Estats membres de la Regió Europea de l'OMS : la Xarxa Europea de Vigilància de la Resistència als Antimicrobians (EARS-Net) i la xarxa de Vigilància de la Resistència als Antimicrobians a Àsia Central i Europa (CAESAR).

El 2021, més països i laboratoris van comunicar dades a aquestes xarxes que el 2020. No obstant, el 16% dels països van indicar que encara només recopilaven dades de RAM a nivell local i sense un enfocament estandarditzat.

La majoria dels països europeus han desenvolupat plans d'acció nacionals sobre la RAM , incloent-hi programes i intervencions integrals sobre prevenció i control d'infeccions, administració d'antimicrobians i vigilància.