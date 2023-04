Tot i la seva sucositat, color vibrant i aroma deliciós, la maduixa conté una gran quantitat de químics perillosos per a la salut. És per això que és vital saber com desinfectar-les correctament abans de consumir-les per minimitzar els riscos per a la salut. | @EP

La maduixa, una fruita altament valorada pel seu sabor i propietats nutricionals, és consumida en batuts, postres i amanides refrescants. Tot i això, la seva temporada de febrer a juny ve acompanyada d'una preocupació important: les maduixes són la fruita més contaminada amb pesticides . Tot i la seva sucositat, color vibrant i aroma deliciós, la maduixa conté una gran quantitat de químics perillosos per a la salut. És per això que és vital saber com desinfectar-les correctament abans de consumir-les per minimitzar els riscos per a la salut.

La higiene alimentària és fonamental per preservar la salut i evitar malalties. En el cas de les fruites com les maduixes, el préssec, el raïm o les cireres, cal fer una neteja correcta abans del consum. No obstant això, moltes persones no saben com fer-ho adequadament . Sovint, es creu erròniament que rentar les fruites amb una mica d'aigua és suficient per eliminar les restes de brutícia. No obstant això, aquest mètode no garanteix l'eliminació de microorganismes i pesticides nocius que es troben a la superfície de la fruita.

COM NETEJAR CORRECTAMENT LES MADUIXES

La desinfecció adequada de les maduixes comença amb una bona higiene personal . Rentar-se les mans abans de manipular la fruita és fonamental per evitar la transferència de microorganismes i garantir un procés de neteja eficaç.

Quan les mans estiguin netes, es pot procedir a rentar les maduixes amb dos productes que són comuns a qualsevol llar: el vinagre i el bicarbonat de sodi . Tots dos productes són coneguts per les seves propietats desinfectants i són molt efectius per eliminar pesticides i altres contaminants que poden ser presents a la superfície de les fruites.

AMB VINAGRE

Per desinfectar les maduixes amb vinagre, cal barrejar una part de vinagre blanc amb tres parts d'aigua en un recipient. Se submergeixen les maduixes a la barreja durant uns minuts, es remouen i s'aclareixen amb aigua. En concret, cal barrejar tres tasses de vinagre i una tassa d'aigua , posar les maduixes a remull durant 5 minuts, esbandir-les després amb aigua freda i, finalment, assecar-les amb paper de cuina. Per acabar amb el procés, les hem de passar novament sota l'aixeta amb aigua freda.

AMB BICARBONAT DE SODI

Una altra opció és utilitzar bicarbonat de sodi . El procés és molt senzill, només cal introduir les maduixes en un colador i posar-les a remull amb aigua freda , per eliminar les restes de brutícia, per després introduir-les en un recipient amb una cullerada de bicarbonat i dues tasses d'aigua . Igual que el truc del vinagre, es deixaran reposar 5 minuts per després esbandir-les amb aigua freda.