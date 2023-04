La roda de premsa amb el conseller Balcells. Foto: Europa Press

L' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha realitzat amb èxit el primer trasplantament pulmonar amb una tècnica mínimament invasiva a través de la cirurgia robòtica i una nova via d'accés: han substituït la incisió de 30 centímetres al tòrax per petites incisions de pocs centímetres a un pacient de 65 anys amb fibrosi pulmonar.

"Estem contribuint a la millora de les pràctiques clíniques que configuren una millora de vida dels pacients", ha reivindicat en roda de premsa aquest dilluns 17 d'abril el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, amb el director assistencial centre hospitalari, Antonio Roman.

En lloc de fer una gran obertura separant costelles i obrint el tòrax, que fins ara era l'única tècnica disponible per al trasplantament de pulmó, han creat una nova via d'accés amb una incisió de vuit centímetres a la part inferior de l'estèrnum, per sobre del diafragma.

Es tracta d'una tècnica mínimament invasiva completament nova per no obrir el tòrax que és "menys dolorosa i menys agressiva" que l'abordatge tradicional de la intervenció, ha detallat el cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l'hospital, Albert Jauregui.

A més, obrir el tòrax té un postoperatori "molt delicat" i les persones trasplantades prenen una medicació que deprimeix el sistema immunològic de per vida per no rebutjar els nous òrgans, mentre que la nova tècnica requereix menys dies d'ingrés, menys complicacions i menys comorbilitats .

INTERVENCIÓ

Els cirurgians van realitzar una incisió de vuit centímetres a la pell per sota de la xifoide i per sobre del diafragma, una obertura suficient perquè passin els pulmons, tant d'entrada com de sortida, perquè la pell en aquesta zona és molt elàstica a diferència de la pell de les costelles.

Un cop feta aquesta incisió, l'operació va ser robòtica: van introduir quatre braços del robot Da Vinci per quatre petits orificis de 8 a 12 mil·límetres i van extreure el pulmó malalt del pacient per la ferida subxifoide.

POSTOPERATORI

Jauregui ha remarcat que la cicatrització "va ser molt ràpida" i el pacient no pràcticament no va tenir res de dolor, a diferència del procediment habitual que sí que té un postoperatori més dolorós.

El pacient, Xavier, ha agraït al donant de l'òrgan i als equips professionals que li han intervingut: “No em dol, estic encantat amb tot”, ha celebrat.

PROJECCIÓ

Després de ser preguntat per si a partir d'ara realitzaran aquesta tècnica a tots els pacients que requereixen un trasplantament de pulmó a la Vall d'Hebron, Jauregui ha descartat aquest escenari i ha explicat que primer l'oferiran a uns candidats concrets que estan a la llista d'espera .

Per al cap del Servei de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de l'hospital "és molt complicat dir quan una tècnica estarà completament perfeccionada i disponible", i ha previst realitzar el primer trasplantament bipulmonar amb aquesta tècnica en uns mesos.

"No s'ha de quedar només a la Vall d'Hebron, s'ha d'expandir", ha ressaltat Jaurgui, que ha valorat que, si poden ajudar més gent compartint aquesta tècnica amb altres centres hospitalaris, aquest és l'objectiu més important.