Bàscula - UNSPLASH

El Grup de Recerca en Neurolípids d'UIC Barcelona ha liderat un estudi que ha demostrat que fer servir nanomedicines polimèriques dirigides a les neurones podria reduir l'obesitat.

L'estudi, publicat fa uns mesos a la revista científica 'Biomaterials Science' amb els resultats 'in vitro', confirma ara, després d'experimentar-se 'in vivo' amb animals, que aquestes nanopartícules capaces d'alliberar fàrmacs que inhibeixen la proteïna CPT1A podrien contribuir a reduir la sensació de gana i tractar l'obesitat.

L'estudi és fruit d'un treball conjunt entre la doctora Rosalía Rodríguez, del Grup de recerca en Neurolípids de l'àrea de biomedicina al Departament de Ciències Bàsiques d'UIC Barcelona, i la investigadora de Innovation Center of Nanomedicine de Kawasaki (Japó), la doctora Sabina Quader, amb la participació a més a més d'investigadors de la Universitat de Barcelona.

Rodríguez ha explicat que, per dur a terme l'estudi, "es van dissenyar nanopartícules polimèriques, que encapsulen fàrmacs capaços d'inhibir un enzim implicat en el metabolisme de lípids a les neurones", i "es va comprovar tant en models cel·lulars -cultius 2D i 3D" - com en animals -ratolins- que les nanopartícules tenien una major capacitat d'entrar a les neurones en comparació del fàrmac lliure”.

"L'ús d'aquestes nanomedicines de manera aguda entra a les neurones d'interès, allibera el fàrmac i es redueix de manera significativa la ingesta, s'estimula la despesa energètica i es redueix el pes corporal als animals", ha afegit.

Segons l'especialista, un altre dels beneficis d'aquestes nanomedicines és que "milloren de forma important indicadors metabòlics al fetge i en teixit adipós marró, cosa que indica que és una nova generació de teràpies per fer front a patologies com l'obesitat".

La investigadora i responsable del Grau en Ciències Biomèdiques d'UIC Barcelona ha assenyalat que estudis previs ja havien demostrat que la inhibició específica de CPT1A en neurones de l'hipotàlem, usant estratègies genètiques o fàrmacs, “reduïa la ingesta i afavoria la pèrdua de pes, encara que es produïa un bloqueig en altres teixits perifèrics que s'havia relacionat amb efectes indesitjats de fàrmacs”.

Per això, segons Rodríguez, era necessari "dissenyar alguna estratègia que permetés bloquejar la CPT1A de forma selectiva a les neurones de l'hipotàlem, sense afectar altres tipus cel·lulars del cervell ni altres teixits, per manejar la ingesta i l'obesitat".

Segons la investigadora, aquest estudi obre la possibilitat a utilitzar nanomedicines per dirigir una teràpia a un tipus cel·lular concret al cervell ia tractar, a més de l'obesitat, altres malalties on la CPT1A és important, com el glioblastoma, el càncer cerebral més freqüent i agressiu.

Així mateix, Rosalía Rodríguez ha apuntat que, en un futur, també es podrien beneficiar d'aquesta diana terapèutica "pacients amb patologies que impliquin una alteració del metabolisme dels lípids a les neurones de l'hipotàlem, com la diabetis tipus 2, i fins i tot l'Alzheimer, ja que se sap que la resistència a la insulina oa la leptina a nivell central que es produeix a l'obesitat, també s'associa a aquesta malaltia”.

Segons la investigadora, aquests pacients podrien disposar de "nanomedicines al seu abast per alliberar el fàrmac d'interès de forma selectiva, usant dosis menors, minimitzant els efectes adversos i amb més eficàcia".

Per a aquesta especialista, els resultats de l'estudi són un exemple més de com la nanomedicina "està avançant a passos de gegant per tractar malalties com el càncer" , ja que permet alliberar fàrmacs "de forma específica en una zona concreta de l'organisme, minimitzant les reaccions adverses" associades a efectes 'off-target'".

En el cas de l'obesitat, Rodríguez ha insistit que molts fàrmacs no han funcionat a causa de nombrosos efectes adversos de caràcter greu, "a causa de la dificultat per dirigir la teràpia al teixit d'interès i abordar el problema d'arrel".

Els investigadors també treballen en la recerca d'altres nanoplataformes de naturalesa "encara més biocompatible" i en la "millor formulació per a l'administració de les nanomedicines a través de vies no invasives, més econòmiques i senzilles per als pacients i que permetin un accés més directe al cervell". "La idea és poder millorar aquesta nova generació de teràpia farmacològica per a aquestes patologies de tractament tan complex i difícil", ha dit.