Arxiu - Els productes 'Mero Macho', retirats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per la presència de sildenafil, el principi actiu de la 'Viagra', tot i que no s'indica al seu etiquetatge. - AEMPS - Arxiu

L' Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la prohibició de la comercialització i la retirada del mercat de tots els exemplars dels productes 'Mero Macho' per la presència de sildenafil, el principi actiu de la ' Viagra ', malgrat que no s'indica a l'etiquetatge.

Segons les anàlisis dutes a terme pel Laboratori Oficial de Control de l'AEMPS, dependent del Ministeri de Sanitat, aquests productes contenen la substància activa sildenafil "en quantitat suficient per restaurar, corregir o modificar una funció fisiològica exercint una acció farmacològica, cosa que li confereix la condició legal de medicament".

Tot i això, aquests productes no han passat cap control regulatori i la substància, conseqüentment, no es declara a l'etiquetatge, que indica enganyosament una sèrie de productes d'origen vegetal. La policia municipal de Madrid ha estat la que ha alertat l'AEMPS sobre la comercialització d'aquests dos productes.

El sildenafil està indicat per restaurar la funció erèctil deteriorada mitjançant l'augment del flux sanguini del penis, per inhibició selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

Els inhibidors de la PDE-5 estan contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d'esforç, insuficiència cardíaca, arítmies incontrolades, hipotensió (tensió arterial < 90/50 mmHg), hipertensió arterial no controlada, història d'accident cerebral (ictus isquèmic), en pacients amb insuficiència hepàtica greu i en persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica, o amb trastorns hereditaris degeneratius de la retina, com ara retinitis pigmentosa (una minoria d'aquests pacients tenen trastorns genètics de les fosfodiester de la retina).

Els inhibidors selectius de la PDE-5 presenten nombroses interaccions amb altres medicaments, podent a més aparèixer reaccions adverses de diversa gravetat com les cardiovasculars, ja que el seu consum s'ha associat a infart agut de miocardi, angina inestable, arítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident cerebrovascular i fins i tot mort sobtada cardíaca, que s'han presentat més en pacients amb antecedents de factors de risc cardiovascular per als quals estaria contraindicat.