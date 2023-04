Vacuna d'AZ @ep

Un psicòleg de 32 anys del Regne Unit va desenvolupar coàguls de sang i va morir 10 dies després de prendre la primera dosi de la vacuna Covid d' AstraZeneca, segons un informe publicat per un forense de Londres dimecres, en un cas molt rar d'una reacció fatal a la vacuna.

La investigació, que va ser sol·licitada per Charlotte Wright, la vídua del Dr. Stephen Wright, va trobar que va morir el 26 de gener de 2021 com a resultat de “conseqüències no desitjades de la vacunació”. La Sra. Wright ha denunciat AstraZeneca, segons publica New York Times.

L'informe afirma que Stephen Wright, de Kent, Anglaterra, va patir un accident cerebrovascular i sagnat al cervell, a més de trombosi o coàguls de sang induïts per la vacuna i trombocitopènia, una condició que passa quan el nivell de plaquetes a la sang és baix . anormalment baix.

Des del 2021, els investigadors han citat casos rars en què les persones han desenvolupat la síndrome de coagulació de la sang coneguda com a TTS després de rebre les vacunes de Johnson & Johnson o AstraZeneca, que són similars. Els casos generalment ocorren dins de les setmanes posteriors a la vacunació.

Els experts encara recomanen encaridament la vacunació, assegurant que encara que les vacunes estan associades amb certs efectes secundaris rars, aquests riscos són eclipsats pels riscos del coronavirus en si.

“És realment força estrany i, al final del dia, ha de considerar els riscos versus els beneficis amb qualsevol cosa que faci ”, assegura Daniel Salmon, director de l'Institut per a la Seguretat de les Vacunes a l'Escola de Salut Pública Johns Hopkins Bloomberg. “I quan mires les vacunes, són molt segures i molt efectives”, afegeix.