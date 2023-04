Un equip mòbil del Departament de Salut recolzat per UNICEF va vacunar un nen contra el còlera a As-Safira, al sud de la zona rural d'Alep, el 12 de desembre de 2022 @ep

La directora del Departament d'Immunització, Vacunes i Productes Biològics de l'Organització Mundial de la Salut ( OMS ), Kate O'Brien, ha advertit que el descens de la vacunació infantil produït a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 ha provocat un augment d'almenys el 5 per cent de la mortalitat infantil a tot el món.

"Encara estem treballant en les estimacions, però el que ja veiem és que la reculada de la immunització ha provocat molt probablement un 5 per cent d'augment de la mortalitat infantil al món. I cadascuna d'aquestes vides que es perden se suma a la mortalitat que ja existeix a causa de la imperfecció de la cobertura del sistema d?immunització dels països", ha apuntat O'Brien.

Per tot això, l'OMS, l'Unicef, el Gavi (Aliança per a les Vacunes) i la Fundació Bill i Melinda Gates, juntament amb l'Agenda d'Immunització 2030 i altres socis sanitaris mundials i nacionals, s'han unit per llançar la iniciativa 'The Big Catch -up', un esforç mundial específic per impulsar la vacunació infantil després del descens provocat per la pandèmia de Covid-19.

L'objectiu és invertir la caiguda de la vacunació infantil registrat a més de 100 països des de la pandèmia de Covid-19, a causa de la sobrecàrrega dels serveis sanitaris, el tancament de centres sanitaris i la interrupció de les importacions i exportacions de vials, xeringues i altres subministraments mèdics.

"No hi ha cap país al món que estigui exclòs de 'The Big Catch-up'. La gran recuperació és un esforç mundial. Realment no hi ha cap país que hagi aconseguit una cobertura vacunal òptima per a totes les vacunes que salven vides", ha apuntat O'Brien.

Els reptes actuals, com ara els conflictes, les crisis climàtiques i els dubtes sobre les vacunes també van contribuir al descens de les taxes de cobertura.

BROTS DE MALALTIES PREVENIBLES



Només el 2021, més de 25 milions de nens no van rebre almenys una vacuna, i es van produir brots de malalties prevenibles, com el xarampió, la diftèria, la poliomielitis i la febre groga.

Per això, l'objectiu de 'The Big Catch-up' és protegir les poblacions dels brots de malalties prevenibles mitjançant vacunació, salvar vides infantils i reforçar els sistemes nacionals de salut.

Alhora que es fa una crida a la població i als governs de tots els països perquè contribueixin a la recuperació atenent als nens que es van quedar sense vacunar, 'The Big Catch-up' se centrarà especialment en els 20 països als que viuen tres quartes parts dels nens que no van ser vacunats el 2021.

Tot i que els nivells de cobertura mundial han disminuït, també hi ha hagut punts brillants de resistència. Per exemple, els primers informes indiquen que l'Índia va experimentar una forta recuperació en la immunització essencial el 2022, mentre que Uganda va mantenir alts nivells de cobertura durant la pandèmia.

Els països també han aconseguit arribar a grups vulnerables de la població. A Kenya, per exemple, la col·laboració amb treballadors sanitaris i líders locals ha millorat els nivells d'immunització entre les poblacions nòmades del nord del país.

Per garantir els avenços en la immunització infantil, els socis estan treballant amb els països per reforçar el personal sanitari, millorar la prestació de serveis de salut, fomentar la confiança i la demanda de vacunes a les comunitats, i esmenar les deficiències i els obstacles que dificulten la vacunació.

INTENSIFICAR ESFORÇOS PER INTRODUIR LA VACUNA DEL VPH



A més de posar-se al dia en vacunació infantil, cal intensificar els esforços per introduir la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) als adolescents, a fi de prevenir el càncer de coll uterí, sobretot als països d'ingressos baixos i mitjans, on la càrrega és més gran.

"Al voltant del 20% de les nenes de nou a 14 anys del món estaven vacunades contra el VPH abans del començament de la pandèmia, i aquesta xifra ha baixat fins aproximadament el 15% de les nenes de 9 a 14 anys el 2021. Així que la vacuna contra el VPH és una de les més afectades”, ha lamentat O'Brien.

Segons O'Brien, la "principal raó" per la qual la població infantil no està sent vacunada té a veure amb l'accés als serveis i la qualitat dels mateixos i la plena disponibilitat dels programes. Tot i això, ha advertit de la seva "preocupació" pel nivell de desinformació, que està augmentant, i que provoca una falta de confiança en les vacunes.

Així, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarat que "posar-se al dia és una prioritat absoluta". "Cap nen no hauria de morir d'una malaltia prevenible mitjançant vacunació", ha insistit el director general de l'OMS.

Per la seva banda, la directora executiva d'Unicef, Catherine Russell, ha advertit que les vacunes sistemàtiques "solen ser la primera entrada d'un nen al seu sistema de salut, per la qual cosa els nens que no reben les primeres vacunes corren un risc més alt de quedar exclosos de l'atenció sanitària a llarg termini”.

"Com més esperem per arribar a aquests nens i vacunar-los, més vulnerables es tornen i més gran és el risc que es produeixin brots de malalties més mortals", ha expressat Russell, per afegir que els països, els aliats mundials i les comunitats locals" s'han d'unir per reforçar els serveis, generar confiança i salvar vides.

"No podem permetre que un llegat de la pandèmia sigui la ruïna de la feina de molts anys protegint cada vegada més cada vegada més nens de malalties mortals i prevenibles" , ha declarat per part seva el director general de Gavi, Seth Berkley. "Els socis de la salut mundial, en col·laboració amb els governs i les comunitats, hem de fer tot el possible per protegir la vida de tots els nens", ha afegit.

Per al president de Desenvolupament Global de la Fundació Bill & Melinda Gates, Chris Elias, “les vacunes són un triomf de la salut pública”. "Els increïbles progressos realitzats per acabar amb la pòlio i reduir la incidència de malalties infeccioses és el resultat directe de milers de socis mundials i treballadors sanitaris locals que han treballat per immunitzar milions de nens. Hem de redoblar vacunar tots els nens perquè portin una vida més sana i garantir que les futures generacions futures visquin lliures de malalties prevenibles com la poliomielitis”, ha finalitzat.