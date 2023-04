Catalunya press hospitals

Vuit hospitals catalans estan entre els 25 referents a Espanya, segons la revista 'Forbes': Hospital Clínic Barcelona, Centre Mèdic Teknon, Hospital Quironsalud Barcelona, Hospital Universitari Vall d'Hebron, HM Nou Delfos, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor i Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

A la llista de 25 hospitals referents també n'hi ha 11 de la Comunitat de Madrid (la Fundació Jiménez Díaz és el líder a Espanya), 2 d'Andalusia i 1 a la Comunitat Valenciana, a Navarra, a Euskadi ia Cantàbria.

El Clínic és al top3, destacant en índexs com el Monitor de Reputació Sanitària, elaborat per Merco, que el situa entre els cinc millors centres espanyols per la seva qualitat assistencial i aposta per la innovació, i destaquen alguns dels seus últims reconeixements, com els atorgats per Iqvia en tres categories als seus premis 'Top20' 2022 als millors hospitals.

Centre Mèdic Teknon està valorat com "un dels hospitals líders del sector privat a Espanya per la qualitat del seu servei assistencial" i com un dels centres del món amb el segell daurat de la Joint Comission Internacional set vegades consecutives.

També hi figura l' Hospital Quirónsalud Barcelona , centre que, recentment, ha engegat una nova unitat d'assajos clínics de totes les fases de la investigació.

Un altre és l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el complex hospitalari més gran de Catalunya i centre de referència de l'Àrea d'Atenció Integral de Salut Barcelona Nord.

Apareix així mateix a la llista HM Nou Delfos, que fa poc es va incorporar al programa Barcelona Medical Destination, impulsat per l'Agència Catalana de Turisme i per Turisme de Barcelona en col·laboració amb Barcelona International Hospitals.

L' Hospital Universitari General de Catalunya consta com "un dels millors del món, segons Newsweek", i inclou la 'Unitat del Son Dr. Estivill', que estudia i tracta problemes relacionats amb el somni, l'insomni, el mal descans i el somnambulisme, entre altres.

La llista inclou l'Hospital Universitari Sagrat Cor, centre de titularitat privada amb més de 1.100 professionals que fan unes 25.000 operacions quirúrgiques i tracten més de 400.000 pacients a l'any.

I també hi ha l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, un dels centres maternoinfantil de referència, que el 2022 va inaugurar l'SJD Pediatric Cancer Center, el primer centre monogràfic d'oncologia pediàtrica d'Espanya i el segon d'Europa.