El director general de l'OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: OMS

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra en centenars de milions de persones les que necessitaran "cures a llarg termini" a tot el món pel Covid persistent. El seu director general, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha explicat que "els contagis i la incidència de la Covid-19 ha baixat un 95% des que va començar aquest any" al conjunt del món.

El doctor Ghebreyesus ha apuntat també que està "esperançat que en algun moment d'aquest any podrem declarar el final de l'emergència internacional ", encara que a continuació va deixar caure un missatge que hem sentit repetidament des del març del 2020, quan el seu impacte va arribar a tot el món: “aquest virus ha vingut per quedar-se”.

Tot i les bones notícies que es tenen al conjunt del planeta, Ghebreyesus va apuntar que el coronavirus encara causa un alt nombre de morts (14.000 les últimes 4 setmanes) i que alguns països, com l'Índia, continuen registrant una pujada de contagis.

DESENES DE MILERS DE CASOS A CATALUNYA

Així doncs, com està passant recentment, l'atenció s'ha de prestar de manera especial als pacients amb Covid persistent. Dades recents (del mes de març d'aquest any) xifraven en 14.000 els catalans diagnosticats amb Covid persistent, encara que el comitè científic assessor del Govern eleva la xifra de persones a uns 72.000, deixant clar que n'hi ha moltes que encara no han estat diagnosticades.

Foto: Metges de Catalunya

El Covid persistent s'ha descrit com un quadre clínic caracteritzat per la persistència de símptomes més enllà de les 4 setmanes després de l'inici dels símptomes. Tot i que hagi passat el temps, aquest Covid persistent pot incloure símptomes propis de la malaltia en la seva fase aguda.

Les persones que pateixen aquesta malaltia poden presentar complicacions respiratòries, cardiovasculars i hematològiques i neuropsiquiàtriques o símptomes de totes.

Això, a la pràctica, genera en les persones sensació de fatiga, dolors musculars i articulars, dificultat per respirar o manca d'alè i tos, dolor al pit i batecs ràpids o palpitacions, diarrea i mal d'estómac, canvis al cicle menstrual , dificultat per pensar i concentrar-se, però també agafar el son, entre d'altres.



QUARTA GUIA DE TRACTAMENT

Durant la compareixença, el màxim responsable del principal organisme sanitari mundial va explicar també que la setmana de l'1 de maig es publicarà la quarta guia que posaran a disposició de les autoritats sanitàries de tots els governs del món per combatre el virus.

A diferència de les anteriors, segons va explicar Ghebreyesus, contempla un canvi d'estratègia, ja que les anteriors estaven pensades per donar "respostes d'urgència", mentre que el document que es posarà a disposició dels estats de manera imminent els vol guiar "cap a una transició des d'una resposta d'emergència a una de llarg termini”.