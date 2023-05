Et verd - UNSPLASH

Tots busquem maneres senzilles de millorar la nostra salut, i què és més fàcil que beure una tassa de te? Especialment un que ens han venut durant anys com una cura miraculosa.

Els productes a base de plantes i altres ingredients actius, com el te verd, es comercialitzen com a productes per a la salut amb capacitats per ajudar a prevenir el càncer, prevenir trastorns cardíacs i metabòlics, propietats antiinflamatòries i més.

De fet, avui dia, el te verd és la segona beguda més consumida del món. Recentment, la popularitat del seu ús per baixar de pes ha augmentat i els productes a base de te verd han guanyat impuls tant a Israel com a l'estranger.

Tot i això, també s'ha acumulat evidència sobre els danys potencials de l'augment del consum de te verd.

Un nou estudi realitzat pel Servei de Salut Clalit d'Israel i el Centre Mèdic Kaplan i publicat a la revista acadèmica internacional revisada per parells GastroHep va mostrar que aquests productes podrien fer malbé el fetge, des de causar inflamació del fetge fins a insuficiència hepàtica absoluta.

L'estudi va ser realitzat pel Prof. Steven Melnick, especialista en gastroenterologia i medicina interna de Kaplan.

Segons l'estudi, hi ha més de 100 casos documentats d'inflamació del fetge degut al consum de te verd. Aquesta inflamació és el resultat directe de les toxines botàniques a la planta del te i és probablement el resultat d'una reacció metabòlica.

En alguns casos, beure te verd directament va provocar insuficiència hepàtica, especialment en dones.

L'estudi diu que no és clar exactament quins components causen dany hepàtic, ja que hi ha una gran quantitat de compostos de diferents varietats. No obstant això, és clar que per a algunes persones, combinar el te verd amb altres medicaments i herbes pot provocar una malaltia hepàtica greu.

"És important tenir en compte que la inflamació del fetge i la insuficiència hepàtica a causa del consum de te verd són poc freqüents" , va dir Melnick. "A més, també és molt difícil de diagnosticar perquè és difícil diagnosticar una connexió directa entre beure te verd i la insuficiència hepàtica. Tot i això, al mateix temps, s'ha acumulat evidència de casos a tot el món sobre persones que van contraure hepatitis després de beure més te verd".

Melnick va dir que recentment es va trobar amb un cas en què un pacient de 23 anys va beure de 2 a 3 tasses de te verd cada dia i en un mes es va deteriorar fins al punt que va requerir un trasplantament de fetge.