Investigadors del laboratori d'Andrés Ozaíta a la UPF. Font: UPF

El professor del departament de Ciències Bàsiques d' UIC Barcelona, Miquel Bosch, i el catedràtic de Farmacologia del Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra , Andrés Ozaíta, han col·laborat en un estudi innovador que busca determinar si una anàlisi de sang pot proporcionar informació sobre el cervell de persones amb disfuncions neurològiques, com ara l'autisme.

Els investigadors asseguren que aquesta anàlisi permetria obtenir informació objectiva sobre les disfuncions neurològiques, cosa que podria reemplaçar els assajos cognitius o psicològics. Segons Bosch, "a la sang circula material d'origen cerebral" i "l'important és que aquest material permet obtenir informació genètica, epigenètica o fisiològica de la cèl·lula de què provenen".

Els investigadors argumenten que les neurones "produeixen materials, que arriben al torrent sanguini transportant informació de l'estat fisiològic d'elles mateixes". Per tant, "podrien ser una font d'informació sobre el que passa al cervell de persones amb disfuncions neurològiques sense necessitat d'accedir al cervell de forma invasiva, simplement mitjançant una mostra de sang".

L'objectiu final de l'estudi és comprovar si "efectivament es pot fer servir aquest material circulant com a finestra per detectar els canvis fisiològics de les neurones de persones amb deficiències intel·lectuals com les de l'espectre autista".

L'estudi s'enfocarà en una alteració genètica hereditària que causa discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista al 30-50% de les persones afectades. Per dur a terme la investigació, el laboratori dirigit per Andrés Ozaita analitzarà mostres de sang de ratolins transgènics amb aquesta alteració genètica per determinar si el material biològic obtingut mostra les mateixes alteracions que s'han observat a les mostres cerebrals d'aquests animals.

També estudiaran si els canvis moleculars observats al cervell dels ratolins afectats es troben en humans amb la mateixa alteració genètica, utilitzant mostres del biobanc de la Universitat de Califòrnia. D'altra banda, el laboratori dirigit per Miquel Bosch s'enfocarà a l'estudi de teixits especialitzats i analitzarà el medi extracel·lular de cultius in vitro de neurones de ratolins amb la mateixa alteració genètica.

BIOMARCADORS QUE ES PODEN EXTRAURE INCLÒS EN MALALTIES NEUROLÒGIQUES I PSIQUIÀTRIQUES

Bosch i Ozaita han destacat que l'ús de material circulant a la sang com a font de biomarcadors podria aplicar-se a qualsevol malaltia, incloent-hi les neurològiques i psiquiàtriques que són difícils de seguir a causa de la complexitat dels símptomes cognitius i la dificultat per obtenir biòpsies cerebrals.

Segons Ozaita, el projecte és molt prometedor, ja que podria proporcionar noves eines per millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients amb malalties mentals.

El projecte s'ha finançat gràcies a l'ajuda concedida per 'La Marató' de TV3, destinada el 2021 a la investigació en malalties de salut mental. En total, s'han concedit ajuts a 36 projectes de recerca liderats per 81 equips experts en salut mental.

Els investigadors han destacat que aquest estudi és molt complet, ja que permet comparar els canvis en models animals i cel·lulars amb els dels pacients, cosa que accelerarà el trasllat dels tractaments provats en models preclínics a la clínica.