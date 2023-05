Metges de Catalunya (MC) ha sortit al pas de la voluntat del Ministeri de Sanitat d' augmentar l'obligatorietat de les guàrdies dels 55 als 60 anys. En un dur comunicat publicat el passat dimecres 3 de maig passat, el sindicat es mostra partidari que totes les organitzacions sindicals donin "una resposta unitària i contundent" a la proposta del Govern.

Per a MC es tracta d'una "declaració de guerra" i ha remarcat que les guàrdies són jornades interrompudes de 24 hores de feina que comporten "un desgast físic i mental que s'agreuja amb el pas dels anys".

Ara com ara, les postura del sindicat que aglutina més metges de Catalunya ha tingut la seva rèplica en altres com AMYTS (Madrid), el Sindicat Mèdic d'Euskadi (SME), CESM Aragó, el Sindicat Mèdic de Navarra, CESM La Rioja i CESM Galicia, que han criticat la mesura perquè significaria "la gota que satisfés el got de la paciència de la professió mèdica".