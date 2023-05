Dron que ha transportat les mostres biològiques / Twitter @hospiolot

L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha donar una passa endavant en matèria de transport d'analítiques i mostres. Aquest passat dijous, amb la col·laboració de l'empresa AldoraTech, es va convertir en el primer hospital de Catalunya a traslladar les mostres biològiques amb drons. Algunes d'aquestes mostres són, entre d'altres, sang o plasma, i s'han dirigit cap a altres centres sanitaris.

Els professionals mèdics han donat per bona aquesta prova, ja que tot el material ha arribat en bon estat. Neus Domènech, la responsable d'innovació de l'Hospital, ha explicat que aquesta primera experimentació serveix per mirar més enllà dels usos que tenen actualment els drons i tenir més aplicacions en l'àmbit mèdic.

Tanmateix, la seva aplicació no serà immediata, ja que caldrà esperar fins al 2024 perquè el projecte es converteixi en realitat i pugui transportar les mostres entre hospitals i CAPS, per exemple. "Des del 2018 fins avui s'ha estat desenvolupant una normativa que ja permet fer certes coses com les que hem fet avui i s'està habilitant poder fer operacions com les que volem implementar. Per això el 2024 ja es podran fer coses", explicava Edu Gómez, cofundador de l'empresa Aldoratech, en declaracions a Nació Digital.

MENYS CONTAMINACIÓ I MENYS TEMPS DE VIATGE

Més enllà d'haver transportat les mostres amb èxit, aquesta prova ha servit per descobrir dos avantatges a tenir en compte. Per una banda, el temps de viatge s'ha reduït, ja que l'1,7 km de distància entre el CAP d'Olot i el Laboratori Clínic l'ha fet en 4 minuts, quan normalment s'acostuma a efectuar en 7. Per altra banda, com que es mou amb energia elèctrica, suposaria una reducció d'un 80% menys d'emissions respecte al transport per carretera.

"En un primer moment s'havia pensat en els drons per fer vigilància. S'han començat a fer servir per enviaments d'emergència, però també volem promoure que els drons no només són útils per aquests enviaments puntuals, sinó que hi ha moltes furgonetes que fan viatges amb una capça petita i això es podria substituir per un dron", aclaria Gómez.

L'aparell pesa uns 9 kilograms, el que implica que només es podrien transportar un màxim de 6 kg més. Durant aquest viatge, ha transportat les mostres amb una caixa refrigerada.

EL PRINCIPAL PROBLEMA

Malgrat que els resultats han estat positius, el principal problema rau en què la legislació dels drons en les ciutats es molt restrictiva. Per tant, la trajectòria s'hauria de desviar alguns cops, tal com ha succeït amb aquesta prova.

Des de l'Hospital d'Olot fins al CAP, el dron havia de passar per sobre de la capital garrotxina però va haver de canviar l'itinerari per un entorn rural on sí se li permetia el vol amb la normativa actual. Cal recordar que els permisos per poder sobrevolar una ciutat amb un aparell com aquest triga entre sis i dotze mesos a concedir-se, segons paraules de Gómez.

Per tant, si es vol que aquesta prova esdevingui una realitat de cara al 2024, cal que hi hagi un canvi en la normativa aeronàutica. Uns altres usos que es podrien efectuar amb aquesta tecnologia serien el de transportar medicació a veïns que visquessin en zones rurals aïllades.