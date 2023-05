L'accés principal al Sagrat Cor. Foto: HUSC

L' Hospital Universitari Sagrat Cor ha inaugurat les noves instal·lacions de la seva àrea de proves funcionals i especials, ubicades a la primera planta de l'edifici de Viladomat, que incrementen en més del doble la capacitat de realitzar endoscòpies digestives altes i baixes (gastroscòpia digestiva i colonoscòpia) , litotricies extracorpòries i EBUS, entre altres proves.

L'equipament s'ha dividit en dues zones, una de destinada a proves especials i una altra a proves funcionals. A la primera, s'hi ha instal·lat recepció i sala d'espera, sis boxes d'endoscòpies, una zona de reanimació amb vuit boxes amb llitera i quatre butaques, quatre vestidors, lavabos, una sala de reunions interactiva comunicada amb les sales d'endoscòpies, destinada a docència i formació mèdica i d'infermeria, sala d'informació al pacient i zona de reprocessament de tubs d'endoscòpia.

Aquesta última s'ha dotat amb la darrera tecnologia del mercat, tant pel que fa a les tres rentadores, amb dos compartiments de rentat cadascuna i amb un sistema de funcionament independent entre ells, com pel que fa a l'instrumental.

A més, destaca la possibilitat de disposar de la traçabilitat dels endoscopis en poder fer un seguiment informàtic de cadascun. La combinació d'un circuit circular, pensat per a la privadesa i seguretat tant del pacient com dels processos, la manera com s'aborda el reprocessament d'endoscopis i la quantitat de tubs amb què es treballarà fan d'aquest un sistema molt productiu en quant al nombre de proves que es poden fer al llarg d'una jornada. En aquesta zona es treballarà de dilluns a divendres de 8 a 20 hores i els dissabtes al matí.

Tant les gastroscòpies digestives com les colonoscòpies són proves diagnòstiques molt prevalents. D'altra banda, a l'àrea destinada a proves funcionals s'han ubicat un total de set gabinets: per a ecocardiogrames, ergometries, till-test, electromiogrames, ecografies vasculars, gabinet de proves respiratòries, monitor holter, una sala de recuperació, una altra per a descans del personal, lavabos i magatzems per a aparells. El centre hospitalari, situat a l'Eixample Esquerra de Barcelona, vol contribuir a millorar l'accessibilitat del Servei Català de Salut (SCS).

Per això, aquesta instal·lació es focalitzarà en elements de caràcter diagnòstic que ajudin l'SCS a realitzar aquest tipus de proves tant per a pacients de la seva zona d'influència com d'altres zones. A les noves instal·lacions s'atendran pacients procedents del Servei, pacients de les entitats asseguradores a les quals l'hospital presta els seus serveis i pacients privats.

CENTRE MÈDIC DE REFERÈNCIA

L'Hospital Universitari Sagrat Cor pertany al SISCAT, sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (abans XHUP), des del 15 de juliol del 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana.

Fundat el 1879 i ubicat actualment en uns edificis construïts entre les dècades dels 60/70, ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, entre les quals destaquen COT, cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, i oncologia, entre d'altres.

Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel ministeri de Sanitat. També disposa dacords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.