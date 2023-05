Repartiment de mascaretes a Barcelona / @EP

El director general de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarat la fi de l'emergència de salut pública d'importància internacional per la Covid-19.

"Ahir, el Comitè d'Emergència es va reunir quinze cop i em va recomanar que declarés la fi de l'emergència de salut pública d'importància internacional. He acceptat aquest consell", ha afirmat en roda de premsa aquest divendres des de Ginebra (Suïssa).

Seguint el consell del Comitè, l'OMS utilitzarà una disposició del Reglament Sanitari Internacional que mai no s'ha utilitzat abans per establir un Comitè de Revisió que desenvolupi recomanacions permanents a llarg termini per als països sobre com gestionar la Covid-19 de forma contínua.

"Aquest és un moment de celebració. Hem arribat gràcies a l'habilitat i dedicació dels treballadors de la salut; la innovació dels investigadors i desenvolupadors de vacunes i les decisions difícils que els governs han hagut de fer front a l'evidència canviant", ha agraït.

Així, el director general de l'OMS ha posat èmfasi que no es tracta d'una decisió "precipitada" . "És una decisió que s'ha considerat amb cura durant algun temps, s'ha planificat i s'ha pres sobre la base d'una anàlisi acurada de les dades", ha aclarit.

Tot i això, ha advertit que, tot i que desapareix l'emergència sanitària, el virus continua circulant, per la qual cosa la situació es podria revertir. "Si cal, no dubtaré a convocar un altre Comitè d'Emergència si la Covid-19 torna a posar en perill el nostre món", ha sentenciat.

"La setmana passada, la Covid-19 es va cobrar una vida cada tres minuts. Mentre parlem, milers de persones de tot el món lluiten per la seva vida en unitats de cures intensives. I milions més segueixen vivint amb els efectes debilitants que es deriven de la malaltia", ha prosseguit.

Per això, Tedros ha insistit en la importància de “no abaixar la guàrdia”. "El pitjor que podria fer ara qualsevol país és utilitzar aquesta notícia com a motiu per abaixar la guàrdia, desmantellar els sistemes que ha construït o enviar el missatge a la seva població que Covid-19 no és res del que preocupar-se", insisteix.

De fet, continua existint el risc que sorgeixin noves variants que causin nous repunts de casos i de morts. Ara, Tedros ha instat els països a transicionar de la manera d'"emergència" cap a una gestió de la Covid-19 al nivell d'altres malalties infeccioses.

PER QUÈ ARA?

Per part seva, el president del Comitè d'Emergència, el professor Didier Houssin, ha donat les tres claus per les quals s'ha posat fi a l'emergència sanitària en aquest moment. En primer lloc, ha reconegut que, si bé és cert que el virus continua circulant a tots els països i que la pandèmia no s'ha acabat, "no és una malaltia nova".

A més, encara que segueixen existint grans llacunes en la vigilància, la notificació i l'assistència sanitària, sobretot als països més vulnerables, "la situació ha millorat notablement, amb una menor mortalitat i un nivell d'immunitat més gran contra el virus, immunitat induïda per vacunes o de forma natural, i un millor accés a diagnòstics, vacunes i tractaments”.

La segona raó és que "ja és hora" de canviar l?eina i deixar enrere el nivell d?emergència de salut pública. "Ha jugat el seu paper, que consisteix a posar per davant un imperatiu, l'emergència, per generar la mobilització. Tot i això, no cal abusar d'aquesta eina perquè no està adaptada als esdeveniments que es converteixen en crònics, com és el cas de la Covid-19", ha detallat.

Ara, el Comitè aposta per trobar “un instrument millor i més adaptat” . "Es tracta d'apostar per recomanacions permanents i no només per recomanacions temporals. Aquestes recomanacions permanents permetran integrar millor l'avaluació i la gestió de riscos relatius a la malaltia", ha resumit.

L'elaboració de recomanacions permanents farà alguns mesos perquè requereix la constitució d'un comitè de revisió específic. Per aquest motiu, durant aquest període provisional d'uns mesos, els membres del Comitè d'Emergència van suggerir a la direcció general que seguís elaborant recomanacions temporals, per evitar un “buit” a la vigilància i la reacció davant el SARS-CoV-2.

Algunes de les recomanacions temporals són: integrar la vacunació contra la Covid-19 als programes de vacunació al llarg de la vida i reunir dades de vigilància de patògens respiratoris per permetre un coneixement exhaustiu de la situació, entre d'altres.

Un dels objectius d‟aquestes recomanacions és assegurar-se que la transició de l‟estatus d‟emergència sanitària a un escenari diferent no té un impacte en l‟accés a les vacunes a causa d‟un canvi en l‟entorn normatiu.

D'altra banda, la tercera raó per la qual ara es declara el final de l'emergència és que els membres del Comitè estan convençuts que és possible que l'OMS "enviï" missatges que indiquin als Estats membres i al públic que la transició de un estatus a un altre no és indicatiu que es pugui “abaixar la guàrdia”.

"Al contrari, és un senyal fort per anar a un ordre de batalla de més escala, apuntant a la sostenibilitat i amb l'ambició de treure lliçons i reforçar la protecció contra els virus emergents amb potencial pandèmic", ha declarat el president del Comitè de Emergència.

"Després de més de tres anys, ha arribat el moment de fer front a la pandèmia Covid-19, que tant de patiment ha causat, amb noves eines i noves ambicions", ha resumit durant la roda de premsa.

L'OMS ADVERTEIX: AQUEST NO ÉS EL FINAL DE LA PANDÈMIA

Preguntat sobre si aquest anunci significa el final de la pandèmia, el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Michael Ryan, ha assegurat que "no arribarà un moment en què l'OMS digui que la pandèmia s'ha acabat" perquè el virus seguirà circulant. "La realitat és que aquest virus es continuarà propagant. La bona notícia és que l'emergència sanitària mundial s'ha acabat", ha insistit.

De fet, ha declarat que “la majoria de les pandèmies acaben quan comença la següent ”. "Qualsevol virus que amenaci tota la població mundial en un moment donat es pot considerar una pandèmia", ha definit, recordant que el SARS-CoV-2 "segueix amenaçant tots els éssers humans". Tot i això, ha reconegut que ara ho fa "a un nivell molt més baix d'impacte, de mort i d'hospitalització".

Per part seva, la doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'OMS, ha reiterat que "el virus no se'n va enlloc". "No declarem pandèmies per començar o per declarar pandèmies com acabades. Epidemiològicament, aquest virus seguirà causant onades. El que esperem és que tinguem les eines per assegurar que aquestes futures onades no donin lloc a malalties més greus, no donin lloc onades de morts , i ho podem fer amb les eines que tenim a mà", ha especificat, per advertir de la necessitat de "seguir" la pista al virus, perquè seguirà evolucionant.

LA PANDÈMIA EN XIFRES

Fa 1.221 dies , l'OMS va saber un grup de casos de pneumònia de causa desconeguda a Wuhan, Xina. El 30 de gener del 2020, seguint el consell d'un Comitè d'Emergència convocat en virtut del Reglament Sanitari Internacional, l'OMS va declarar una emergència de salut pública d'interès internacional pel brot de Covid-19, el nivell més alt d'alarma segons el dret internacional.

En aquell moment, fora de la Xina hi havia menys de 100 casos notificats i cap mort. Durant els tres anys transcorreguts des de llavors, s'ha donat part a l'OMS de gairebé 7 milions de morts. "Però el nombre de víctimes és diverses vegades més gran: almenys 20 milions", ha lamentat Tedros en roda de premsa.