Coronavirus - UNSPLASH

L'arribada de la Intel·ligència Artificial (IA) està revolucionant el món tal com el coneixem. Sembla que aquesta nova tecnologia afectarà totes les àrees de coneixement, fins i tot l'àrea de la salut. Quan la pandèmia del Covid-19 estava arrasant el món, els investigadors es van afanyar a desenvolupar alguns dels primers tractaments efectius contra el virus molècules d'anticossos aïllades de la sang de persones que s'havien recuperat de la malaltia.

Ara, els científics han demostrat que la intel·ligència artificial generativa (IA) pot proporcionar una drecera a través d'aquest procés laboriós, suggerint seqüències que augmenten la potència dels anticossos contra virus com el SARS-CoV-2 i l'ebola.

Aquesta notícia s'ha conegut en estudi publicat a Nature Biotechnology 1 i és part dels creixents esforços per aplicar "xarxes neuronals" similars a les que estan darrere de la plataforma ChatGPT AI per al disseny d'anticossos que guareixen malalties.

Segons explica Brian Hie, biòleg computacional de Stanford que va codirigir l'estudi, generar anticossos amb propietats útils i millorar-los implica "una gran quantitat de detecció de força bruta". Però la IA generativa podria facilitar aquesta feina. Per això, han utilitzat xarxes neuronals anomenades models de llenguatge de proteïnes. Aquests són similars als 'models de llenguatge gran' que formen la base d'eines com ChatGPT. Però en lloc de rebre grans volums de text, els models de llenguatge de proteïnes s'entrenen en desenes de milions de seqüències de proteïnes.

Amb aquest estudi, el sistema d'IA ha aconseguit millores a una teràpia aprovada per tractar l'Ebola i un tractament amb COVID-19. La capacitat daquestes molècules per reconèixer i bloquejar les proteïnes que aquests virus usen per infectar les cèl lula va augmentar.

"Aquesta és una eina que la gent farà servir per millorar els seus anticossos", diu Charlotte Deane, investigadora d'immunoinformàtica de la Universitat d'Oxford, Regne Unit. "Penso que és realment genial". Però afegeix que molts investigadors esperen que, en lloc de simplement millorar els anticossos existents, la IA generativa pugui crear-ne d'altres completament nous que s'uneixin a un objectiu d'elecció.