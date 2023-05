Es tracta d’una trobada que any rere any es realitza cada segon dijous del mes de maig a tot el país. En aquesta ocasió, més d’un centenar de taules s’instal·laran per tot el territori català, per tal d’animar a la població a contribuir a l'objectiu.

A Barcelona, serà la Plaça Sant Jaume un dels espais més emblemàtics que acolliran l’acte, on hi assistiran diferents personalitats polítiques catalanes i el en Pere Font, vicepresident de l’associació i l’Àngela Sánchez, gerent de l’associació.



“Actualment, gràcies a la recerca, la taxa de supervivència en homes és del 55,3% i en dones del 61,7%, i volem que continuï creixent. Amb aquest Dia de Col·lecta volem animar a la gent a seguir col·laborant amb nosaltres, i apostant per donar suport activament a la recerca oncològica”, ha afirmat Àngela Sánchez, gerent de l’associació als mitjans.

L'ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER ÉS L'ENTITAT PRIVADA QUE DESTINA MÉS FONS A LA INVESTIGACIÓ

Amb una inversió de 104 milions d’euros en 565 ajudes d’investigació en marxa, de la qual més de 43 milions d’euros en 161 ajudes estan destinats a Catalunya, l’Associació és converteix en l’entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer i que a més investigadors dóna suport.



A més, l’entitat obra una nova convocatòria de 10 milions d’euros, per a investigar aquells càncers amb un alt impacte en l’augment de la supervivència global com són els que tenen la supervivència baixa o estancada.