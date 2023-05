L'Insomni Familiar Letal (IFL) és una malaltia rara i mortal que afecta el sistema nerviós i el son. És una malaltia hereditària i es transmet de generació en generació a través de mutacions genètiques. L'IFL es caracteritza per una pèrdua progressiva de son i una degeneració neuronal que causa la mort en un termini de 7 a 36 mesos.

Insomni - UNSPLASH

Tot i que l'IFL és una malaltia molt poc comuna, amb només 40 famílies afectades a tot el món, el seu impacte és enorme. A Espanya, s'han identificat diversos casos d'IFL i s'estima que hi ha al voltant de 10 famílies afectades al país. Espanya concentra més de la meitat dels casos mundials, especialment en dues regions: el País Basc i la Serra del Segura, a Jaén . Tothom és descendent d'un portador inicial.



L'IFL afecta persones de totes les edats i gèneres, encara que la majoria dels casos tenen lloc a la mitjana edat. La malaltia es manifesta inicialment amb problemes per agafar el son, però amb el temps, els pacients experimenten una progressiva pèrdua de son, la qual cosa resulta en una sèrie de símptomes, com canvis en la personalitat, al·lucinacions, pèrdua de memòria , entre altres.

Desafortunadament, no hi ha una cura per a l'IFL, però hi ha tractaments que poden ajudar a alleujar els símptomes i perllongar la vida del pacient. Aquests tractaments inclouen medicaments per millorar el son, teràpies per millorar la qualitat de vida i suport emocional per al pacient i la família.

L'IFL és una malaltia rara i poc coneguda a la societat, cosa que fa que sigui difícil per a les famílies afectades obtenir el suport i l'atenció que necessiten. Tot i això, a Espanya, hi ha organitzacions que brinden suport a les famílies afectades i realitzen investigacions per trobar una cura per a aquesta malaltia.

Els experts creuen que en tres o quatre dècades podran trobar un tractament per a aquesta desconeguda malaltia.