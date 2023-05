Foto: ONCE

L’ONCE i l’Hospital Clínic de Barcelona han signat un conveni de col·laboració per a la sensibilització, informació i derivació de pacients de l’Institut d’Oftalmologia del Clínic a l’organització.

Ambdues institucions consideren molt important l’atenció integral de les necessitats dels pacients afectats de discapacitat visual greu i de les seves famílies. Per això han signat aquest acord amb l’objectiu d’establir i regular la col·laboració entre l’Institut Clínic d’Oftalmologia i l’ONCE per a la detecció des de l’hospital d’aquelles persones que puguin acomplir els criteris per la seva afiliació a l’ONCE, així com la valoració, orientació i prestació dels serveis especialitzats que desenvolupa l’ONCE i que poden representar un benefici per als pacients amb discapacitat visual greu o ceguesa.

També s’establiran els mecanismes necessaris per facilitar la relació entre els responsables d’ambdues institucions per tal d’assegurar un àgil i correcte funcionament, seguiment i actualització d’aquest acord.

Entre les activitats que desenvolupa l’ONCE per al compliment de les seves finalitats hi ha la prevenció, detecció i prestació dels serveis especialitzats en la ceguesa o discapacitat visual greu. “L’ONCE treballa per millorar l’autonomia de les persones cegues o amb discapacitat visual greu, facilitant l’assistència i tots els serveis personalitzats que necessitin”, destaca Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Esther Armans, cap d’infermeria de l’Institut Clínic d’Oftalmologia, valora aquesta iniciativa com a molt positiva per als pacients, ja que la “nostra prioritat es garantir que el seu estat de salut sigui òptim, però amb aquesta iniciativa afegim valor al procés complert, ja que el fet de col·laborar de forma estreta amb l’ONCE assegura que les persones amb una discapacitat visual greu tinguin una atenció continuada. Aquesta feina conjunta proporcionarà a aquestes persones una atenció integral: des del diagnòstic i tractament, fins a l’acompanyament dins i fora de l’hospital”.

SUPORT A PROJECTES DE RECERCA I INNOVACIÓ

Entre les nombroses activitats que l'ONCE realitza per millorar la qualitat de vida de les persones amb ceguesa o amb discapacitat visual, hi ha el suport de la institució a la recerca. Per això, estableix diferents col·laboracions amb centres i equips de recerca i innovació com el Clínic-IDIBAPS, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Hospital Vall d’Hebron, amb Universitats, amb joves investigadors i amb professionals de diversos àmbits, que posen en marxa projectes orientats a millorar l'autonomia i/o la inclusió social de les persones que atén.

Amb el Clínic-IDIBAPs s’està col·laborant amb el projecte “Protocols translacionals de grau clínic en teràpia cel·lular avançada: El potencial de les cèl·lules progenitores pluripotents induïdes per a la regeneració de la còrnia i de la retina (ReCor-REG)” coordinat pel Dr. Ricardo Casaroli.