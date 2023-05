L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat una nova directriu sobre els edulcorants no ensucrats com la sacarina o l' estèvia en què desaconsella el seu ús per controlar el pes corporal.

Peu de Foto: Sacarina, endolcidor, edulcorant

La recomanació es basa en els resultats d‟una revisió sistemàtica de l‟evidència disponible, que suggereix que l‟ús dels edulcorants no confereix cap benefici a llarg termini en la reducció del greix corporal en adults o nens.

Els resultats de la revisió també suggereixen que hi pot haver possibles efectes indesitjables de l'ús a llarg termini d'aquests productes, com ara un risc més gran de diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i mortalitat en adults.

NO AJUDEN A CONTROLAR EL PES



"La substitució de sucres lliures per edulcorants no ensucrats no ajuda a controlar el pes a llarg termini. Les persones han de considerar altres maneres de reduir la ingesta de sucres lliures, com consumir aliments amb sucres naturals, com la fruita, o aliments i begudes no ensucrats", ha afirmat el director de Nutrició i Innocuïtat dels Aliments de l'OMS, Francesco Branca.

A més, l'expert assegura que no tenen valor nutricional. "Els edulcorants no ensucrats no són factors dietètics essencials i no tenen valor nutricional. Les persones haurien de reduir totalment el sabor dolç de la dieta, des d'una edat primerenca, per millorar la salut", ha expressat.

La recomanació s'aplica a totes les persones, excepte les que pateixen diabetis preexistent, i inclou tots els edulcorants no nutritius sintètics i naturals o modificats que no estan classificats com a sucres i es troben en aliments i begudes, o que es venen sols perquè els consumidors els afegeixin a aliments i begudes.

ALGUNS DELS EDULCORANTS DESACONSELLATS: LA SACARINA O L'ESTÈVIA



Entre els edulcorants no nutritius més comuns hi ha l'acesulfam K, l'aspartam, l'advantam, els ciclamats, el neotàm, la sacarina, la sucralosa, l'estèvia i els derivats de l'estèvia.

La recomanació no s'aplica als productes d'higiene i cura personal que contenen aquests edulcorants, com dentifricis, cremes per a la pell i medicaments, ni als sucres i alcohols de sucre (poliols) baixos en calories, que són sucres o derivats del sucre que contenen calories i, per tant, no es consideren edulcorants no ensucrats.

Com que l'enllaç observat en l'evidència entre els edulcorants i els resultats de la malaltia podria estar confós per les característiques basals dels participants a l'estudi i els complicats patrons d'ús d'aquestes substàncies, la recomanació s'ha avaluat com a condicional, seguint processos de l'OMS per al desenvolupament de directrius.

Això indica que les decisions polítiques basades en aquesta recomanació poden requerir un debat en contextos nacionals específics, vinculats, per exemple, a l'abast del consum a diferents grups d'edat.

La directriu de l'OMS sobre els edulcorants no ensucrats forma part d'un conjunt de directrius existents i futures sobre dietes saludables que tenen com a objectiu establir hàbits alimentaris sans per a tota la vida, millorar la qualitat de la dieta i disminuir el risc de malalties no transmissibles en tothom.