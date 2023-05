Mosquit picant una persona @ep

Ensabonar-se amb sabó pot semblar una estratègia raonable per evadir els mosquits en pensar que, si no et fan olor, no et picaran. Tot i això, un estudi suggereix que, en lloc d'ajudar-lo a passar d'incògnit, les fragàncies sabonoses podrien convertir-lo en un objectiu més atractiu.

Després d'un estudi, els científics van descobrir que els mosquits prefereixen l'olor dels voluntaris que es van rentar amb tres de les quatre marques de sabó provades , segons The Guardian.

Els científics darrere de la investigació van dir que els mosquits es poden sentir atrets pel sabó perquè, quan no s'alimenten de sang, complementen el consum de sucre amb nèctars de plantes.

“El fet que estiguem prenent aquestes olors florals i afruitades i posant-les als nostres cossos significa que ara el mateix objecte fa olor d'una flor i una persona alhora”, va dir Clément Vinauger, que va dirigir el treball a l'Institut Politècnic de la Universitat de Virgínia.

Tot i això, l'estudi també va assenyalar que els efectes dels sabons diferien una mica entre les persones, possiblement a causa de les interaccions entre els sabons i el perfil d'olor única de cada persona. "És notable que el mateix individu que és extremadament atractiu per als mosquits quan no està rentat es pot tornar encara més atractiu per als mosquits amb un sabó i després tornar-se repel·lent o repulsiu per als mosquits amb un altre sabó", afirma Vinauger.

Els científics van concloure que l'elecció del sabó podria explicar en part perquè algunes persones són imants de mosquits mentre que altres es lliuren de les picades.