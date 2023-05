Foto: Fòrum Econòmic Mundial

La patronal farmacèutica europea Efpia i la consultora Iqvia han publicat, recentment, una nova edició de l'informe Wait, que analitza les dades sobre finançament i fixació de preus en diferents fàrmacs, encara que també observa aspectes com la disponibilitat i el temps d'espera.

En el cas d'Espanya, una de les conclusions és que el Ministeri de Sanitat triga prop de 2 anys (uns 600 dies) a finançar teràpies per a algunes malalties, com certs tipus de càncer, encara que és una cosa que també passa en patologies cardíaques i algunes malalties rares.

El document, amb dades oficials, també observa la velocitat a què incorporen al mercat els diferents estats de la Unió Europea els productes sanitaris que han rebut l'OK de l'Agència Europea del Medicament (EMA). I aquí tampoc no hi ha bones notícies per a Espanya, que és a la cua del continent pel que fa a dies d'espera, molt lluny dels millors.

Però... quins són els motius que poden portar a aquesta tardança?

- Avaluació de l'efectivitat i la seguretat: abans de finançar una teràpia, els organismes reguladors i les autoritats de salut solen realitzar avaluacions exhaustives per determinar-ne l'efectivitat i la seguretat. Aquests processos poden portar temps i requerir estudis clínics i evidència científica sòlida que doni suport a l'eficàcia del tractament.

- Disponibilitat de recursos: el sistema de salut té recursos limitats, i el finançament de noves teràpies pot dependre de la disponibilitat de fons i prioritats establertes per les autoritats sanitàries. Si els recursos són limitats, poden existir retards en el finançament de teràpies noves o costoses.

- Burocràcia: els procediments administratius i burocràtics també poden endarrerir el finançament de teràpies. Aquests processos inclouen la presentació de sol·licituds, revisió de documents, avaluació de costos i beneficis i presa de decisions per part dels comitès i organismes responsables.

- Revisió de preus i negociació: en alguns casos, el finançament de teràpies pot estar subjecte a la negociació de preus entre els fabricants i les autoritats sanitàries. Aquest procés pot portar temps i retardar la disponibilitat de la teràpia al sistema de salut.

És important destacar que aquests retards en el finançament no sempre signifiquen que una teràpia en particular no sigui efectiva o valuosa. Es fan avaluacions rigoroses per garantir la seguretat i l'efectivitat dels tractaments, i els retards poden ser deguts als processos necessaris per prendre decisions informades sobre el finançament.

Si algú necessita accedir a una teràpia que no està finançada, és possible que es pugui explorar altres opcions, com ara la participació en assaigs clínics, buscar fonts de finançament alternatives o considerar opcions de tractament disponibles a altres països.

MAJOR DISPONIBILITAT, PERÒ TAMBÉ CREIX EL TEMPS D'ESPERA

L'informe també apunta que recentment Espanya ha passat d'un 53% a un 58% pel que fa a l'accessibilitat als fàrmacs aprovats l'EMA. El 2022, els pacients espanyols van poder accedir, a través del Sistema Nacional de Salut (SNS) , 98 dels 168 medicaments que havien rebut el vistiplau de l'organisme.

Tot i això, el que empitjora és el temps d'espera.