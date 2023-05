Arxiu - Demència, alzheimer.

Un estudi de l' European Alzheimer's & Dementia Biobank ha identificat una associació entre la hipertensió o els nivells elevats de lipoproteïnes d'alta densitat (HDL), conegut com a 'colesterol bo' , amb el risc de malaltia d' Alzheimer .

El treball, publicat a la revista científica 'JAMA Network', ha analitzat la cohort genòmica més nombrosa fins ara amb l'objectiu d'esclarir els factors de risc modificables determinats genèticament que poden causar malaltia d'Alzheimer.

Agustín Ruiz, director d'Ace Alzheimer Center Barcelona, que ha participat a la investigació, considera que aquests resultats "han generat molta curiositat".

"Sabíem que la hipertensió és un factor de risc modificable, però el que és nou és que el colesterol també s'ha revelat com a possible factor de risc en malaltia d'Alzheimer" , ha apuntat.

L'expert hipotetitza que "és possible que la relació observada estigui fitada a nivells molt elevats de HDL, cosa que ja s'ha demostrat també perjudicial, augmentant la mortalitat de complicacions cardiovasculars". "En qualsevol cas, necessitem més investigacions per comprendre aquestes observacions", ha precisat.

La investigació buscava identificar nous factors de risc determinats genèticament perquè "tot i que s'estima que un 40% de les demències són potencialment evitables modificant dotze factors de risc definits, l'evidència científica que hi ha d'aquests supòsits continua sent escassa", ha detallat Ruiz.

Tot i que l'estudi no aclareix els mecanismes que provoquen aquest augment del risc de desenvolupar Alzheimer, “aquestes troballes poden inspirar noves dianes terapèutiques i millorar la prevenció, així mateix, corroboren un nexe genètic que connecta la biologia del colesterol, la tensió arterial i la malaltia d'Alzheimer", ha dit el director d'investigació d'Ace.

Per obtenir aquests resultats, s'han analitzat gairebé mig milió de mostres genètiques obtingudes de diferents cohorts europees, entre les quals hi ha la del consorci GR@ACE (Genome Research at Ace) i DEGESCO (Dementia Genetics Spanish Consortium).