La transmissió de Covid-19 al fetus afectaria el desenvolupament del cervell i la memòria, segons un estudi de l'Institut de Neurociències (IN-CSIC-UMH), centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, que concretament revela que la proteïna que deixa entrar el SARS-CoV-2 a l'organisme, ACE2, s'expressa durant el desenvolupament de la part del cervell que permet generar els records i les formes d'aprenentatge.

Arxiu - Facultatius atenen un pacient amb Covid-19 a l'UCI de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova.

Amb els nounats al cap, els investigadors de l'IN es van proposar determinar com de vulnerables són les cèl·lules del cervell en desenvolupament al SARS-CoV-2 i com podrien afectar el seu sistema nerviós. El catedràtic de la UMH Salvador Martínez, líder de l'estudi publicat a la revista 'Cellular and Molecular Life Sciences', explica la importància d'entendre com afecta el cóvid-19 un cervell en desenvolupament, ja que “aquest virus va molt més enllà del sistema respiratori". Els seus experiments s'han centrat a localitzar l'expressió de la proteïna que exposa les cèl·lules humanes a la infecció del coronavirus, l'enzim ACE2.

"L'enzim ACE2, localitzat a la part exterior de les cèl·lules, és una espècie de 'porta d'entrada' del virus. De fet, durant la infecció de SARS-CoV-2, aquest enzim s'activa", explica Martínez, que dirigeix el grup de recerca d'Embriologia Experimental de l'Institut de Neurociències al campus Sant Joan d'Alacant de la UMH.

Per tant, "és urgent saber com es comporta aquest enzim al cervell humà en desenvolupament per poder a prevenir la infecció durant l'embaràs, a monitoritzar la maduració del sistema nerviós del fetus i, també, poder avaluar els possibles efectes per a la salut mental dels nens que neixin després d?una exposició al virus", conclou. Per això, s'ha estudiat la presència d'ACE2 a la setmana 20 de la gestació, un període crucial en què es forma l'escorça cerebral.

L'hipocamp és regió de l'escorça cerebral que conté les neurones i els circuits necessaris per crear noves memòries. A més, la zona de l'hipocamp anomenada 'gir dentat' és una de les dues zones del cervell en què es generen noves neurones fins i tot durant l'edat adulta. Aquest es forma de la setmana 12 a la setmana 25 de l'embaràs, quan proliferen i migren els coneguts com a precursors neuronals, que donaran lloc a altres tipus de cèl·lules del sistema nerviós com les neurones, la glia i els oligodendrocits. Aquestes noves neurones són el substrat per connectar-se i generar els circuits necessaris per processar nova informació i, per tant, són crucials per al desenvolupament cognitiu.

Només un estudi científic anterior havia demostrat l'existència de l'ACE2 en cèl·lules cerebrals d'un fetus humà, però només a les parets dels ventricles, als plexes coroïdeus. Segons els investigadors de l'IN, el virus es podria disseminar per altres parts del sistema nerviós i afectar els mecanismes que actuen durant el desenvolupament embrionari d'aquest. "En el cas d'un cervell madur", explica Martínez, "comptem amb la barrera hematoencefàlica. Però aquesta barrera és immadura al fetus i no s'acaba de formar fins més tard".

El centre investigador recorda que aquest "important descobriment" ha estat derivat de la investigació duta a terme per un estudiant de Biotecnologia de la Universitat de Múrcia durant la realització del seu Treball de Fi de Grau.

Amb la col·laboració del Servei d'Innovació Anatòmica i del Departament d'Anatomia i Histologia de la UMH, els investigadors de l'Institut de Neurociències van analitzar tres cervells humans de fetus de 20 setmanes de gestació, donats de manera anònima després d'un avortament espontani. L'estudi, que compta amb totes les garanties ètiques per a la gestió de teixits humans, conclou que quan les neurones es generen i migren a la seva posició correcta durant el desenvolupament del cervell, utilitzen el gen ACE2 per millorar el flux d'oxigen durant la migració .

"Aquesta funció deixa oberta la porta a la infecció del coronavirus en un moment crític", explica Salvador Martínez. Tot i haver utilitzat només tres mostres, el grup de recerca té una àmplia experiència en l'estudi del desenvolupament del cervell en mamífers, per la qual cosa confien en la fiabilitat dels resultats.

"Ja sabem altres tipus d'infeccions víriques que afecten el desenvolupament del cervell durant l'embaràs i que poden generar anomalies", afirma l'expert en anatomia i embriologia humana. "Per exemple, la rubèola i el zika causen la mort de progenitors de neurones, l'herpes pot produir una inflamació cerebral greu i el parvovirus humà B19 congènit està darrere de molts casos d'encefalitis i atròfia cerebral greu", aclareix Martínez.

La comunitat científica apunta que contraure Covid-19 durant les primeres setmanes d'embaràs és un factor de risc a què s'ha de fer seguiment fins i tot en el període postnatal. "Per motius obvis, és impossible determinar quines seqüeles a llarg termini pot tenir una infecció al si matern", emfatitza l'investigador, "però, precisament per això, és important que ara fem un esforç per estudiar al laboratori quines cèl·lules i què teixits del sistema nerviós es poden veure afectats”.

Les noves variants del coronavirus són menys agressives, però també 'més transmissibles', expliquen els investigadors a la publicació científica. Precisament, les variants Delta i Òmicron infecten més fàcilment els humans perquè tenen més afinitat amb aquest enzim ACE2. Això augmenta el risc de contagi, particularment entre la població no vacunada, que suposa una gran proporció de persones joves en edat fèrtil i, també, d'aquelles amb menys recursos sanitaris