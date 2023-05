No és una novetat que la nutrició pot afectar la taxa d'envelliment fins a cert punt. Durant anys, ens han mostrat repetidament estudis que indiquen que un estil de vida saludable, amb una dieta rica, exercici moderat, estrès reduït i una millor qualitat de vida, poden donar lloc a una millor salut física i mental.

Tot i això, aquest nou estudi va un pas més enllà, perquè no només diu que la nutrició pot endarrerir l'envelliment, sinó que també pot fer retrocedir el rellotge i revertir-lo.

Tot i això, és important explicar per endavant que es tracta d'un estudi petit, amb només sis dones com a participants. Per tant, els investigadors suggereixen s'han de prendre aquestes troballes amb pinces, però tot i així val la pena conèixer-les.

L'estudi en qüestió es va publicar a la revista Aging i es va fer amb investigadors de l'Associació Dietètica Nord-americana i la Universitat de Virgínia. L'objectiu era estudiar com un menú determinat afectava la taxa d'envelliment i com això es reflecteix a l'ADN d'un.

Per això, els investigadors van formular un pla de vuit setmanes que incloïa millors hàbits de son, exercici, tècniques de reducció de l'estrès i una orientació nutricional.

Els participants també van rebre probiòtics i altres nutrients d'acord amb les pròpies deficiències nutricionals i també van rebre suport dietètic professional.

Per comprendre els resultats de l'experiment, cal comprendre un concepte que ha fascinat els investigadors els darrers anys: l'edat biològica.

A diferència de l'edat cronològica, que reflecteix l'any en què va néixer i no pot ser influenciada ni canviada, l'edat biològica fa referència a l'edat en què el cos humà envelleix, cosa única per a cada individu. Avui dia, un pot mesurar la seva edat biològica de diverses maneres, però el mètode principal és mitjançant una anàlisi de sang que examina la integritat de l'ADN.

Després de fer l'estudi, els investigadors van analitzar totes les dades i van arribar a una conclusió sorprenent. Després de només al voltant d'un mes, cinc dels sis participants van mostrar una disminució a la seva edat biològica, d'1,22 a 11,01 anys, en comparació amb la seva edat biològica registrada abans que comencés l'experiment.

De mitjana els participants tenien una edat biològica de 55,83 anys abans de l'experiment, però una edat biològica de 51,23 al final. Això vol dir que, de mitjana, els sis participants van aconseguir revertir el seu envelliment en una mitjana de 4,6 anys.

El que encara és més interessant és que l'edat cronològica dels participants al començament era, de mitjana, 57,9 anys, que és lleugerament superior a la seva edat biològica inicial. Això pot indicar que, en general, els participants ja envellien més lentament del que és normal i no tenien cap problema mèdic que afectés el seu envelliment.

De moment, no se saben els ingredients exactes d'aquesta dieta miraculosa. Però no cal esperar que es facin més investigacions per obtenir beneficis dels aliments. Només menja més del que ja saps que és bo: fruites, verdures, llegums, cereals integrals, carn magra i peix.