Una infermera prepara la vacuna Pfizer-BioNtech contra el COVID-19 / @EP

El món va perdre 337 milions d'anys de vida durant el 2020 i el 2021 per la pandèmia de COVID-19, segons recull l'informe d'Estadístiques Sanitàries Mundials 2023, publicat divendres passat per l' Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els anys de vida perduts és una estadística utilitzada per estimar els anys que una persona deixa de viure si mor a una edat que no és l'habitual de defunció fixada teòricament per a aquest col·lectiu. Per exemple, si un home mor als 30 anys a Espanya, on l?esperança de vida mitjana per als homes és de 80 anys, es podria dir que s?han perdut 50 anys de vida.

En roda de premsa, la subdirectora general de la Divisió de Dades, Anàlisi i Impacte de l'OMS, Samira Asma, ha qualificat aquesta xifra de "sorprenent". "El món ha perdut la sorprenent xifra de 337 milions d'anys de vida en només dos anys. És com perdre 22 anys de vida per cada excés de morts el 2020 i el 2021", ha explicat.

El cap de la Unitat de Seguiment, Previsió i Desigualtats de l'OMS, Haidong Wang, ha lamentat que "actualment el món és lluny d'assolir l'objectiu de cobertura sanitària universal", en part per la pandèmia de COVID-19.

"Els trastorns causats per la pandèmia han tingut un impacte substancial en diversos indicadors. I encara que alguns mostren signes de recuperació, molts continuen endarrerits", ha explicat.

D'altra banda, l'informe adverteix, entre altres aspectes, que el món "no va per bon camí" per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), establerts el 2015 per l'Assemblea General de l'ONU i que es pretén assolir per 2030.

"El missatge és clar. Si no accelerem el ritme, correm el risc de perdre innombrables vides que podrien haver-se salvat, així com de no millorar la qualitat de vida de tots", ha avisat la representant de l'OMS.

"S'HA AVANÇAT MOLT PERÒ SEGUEIXEN EXISTINT REPTES"



Wang ha reconegut que s'ha “avançat molt en la millora de la salut de la població mundial”, però ha puntualitzat que “continuen existint reptes”.

Per exemple, ha recordat que el món "ha avançat enormement en la millora de la salut infantil i materna en les dues darreres dècades". Concretament, el nombre de morts en menors de cinc anys ha disminuït de 10 milions el 2000 a cinc milions el 2021, fet que suposa una reducció del 50 per cent en només dues dècades.

"És un èxit enorme si es té en compte l'augment de les xifres anuals de naixements al món durant el mateix període de temps", ha apuntat Haidong Wang.

En qualsevol cas, l'expert de l'OMS ha postil·lat que “encara queda molt per fer”. "Si els països que van per mal camí poguessin reprendre el camí per assolir les metes dels ODS en matèria de millora de la salut infantil per al 2030, es podrien evitar gairebé 10 milions de morts de nens menors de cinc anys", ha exemplificat.

Pel que fa a la mortalitat materna, l'informe mostra que al voltant de 287.000 dones moren anualment per causes evitables relacionades amb l'embaràs i el part. Això suposa unes 800 dones al dia.

Per assolir la meta dels ODS de 70 per cada 100.000 dones, Haidong Wang ha sostingut que cal "reduir la taxa de mortalitat materna mundial en un 11,6% anual, una gesta que no s'ha observat empíricament en les últimes dues dècades a cap país".

L'informe també recull altres dades preocupants, com, per exemple, que estan augmentant les despeses sanitàries per accedir a serveis essencials o que la cobertura de vacunació contra la DPT (diftèria, tos ferina i tètanus) va caure gairebé un 6 per cent durant la pandèmia , el que significa que uns 25 milions de nens no tenen almenys una dosi de la vacuna. La cobertura del tractament de la tuberculosi també va caure del 69% el 2019 al 61% el 2021.

MALALTIES NO TRANSMISSIBLES: 77 MILIONS DE MORTS PER A MITJANS DE SEGLE

Pel que fa a les malalties no transmissibles (ENT), com l'obesitat, la diabetis, les malalties cardiovasculars o el càncer, representen actualment gairebé tres quartes parts de la càrrega mundial anual de morts.

El cap de la Unitat de Seguiment, Previsió i Desigualtats de l'OMS ha alertat que, si persisteix la tendència actual, "a mitjans d'aquest segle s'espera que el nombre total de morts anuals a tot el món pugi a gairebé 19 milions, amb aproximadament 77 milions atribuïbles a les ENT".

"Això implica la duplicació de les morts per ENT en només tres dècades, del 2019 al 2048. Les perspectives futures dels principals factors de risc associats a les ENT són preocupants", ha insistit sobre això.

Com a factors de risc, ha detallat que la prevalença del consum de tabac "segueix sent alta", del 22,3% a nivell mundial, mentre que la taxa anual de reducció "ha mostrat una tendència a la baixa les últimes dècades" .

Igualment, la prevalença de l'obesitat a l'edat adulta "està augmentant a totes les regions de l'OMS des del 1970, sense signes immediats de reversió", mentre la prevalença de la hipertensió "ha anat en augment a tot el món des del 1990". "Va aconseguir el seu punt més alt al voltant del 2009, però el 2019, la prevalença de la hipertensió encara es va mantenir en el 33% a nivell mundial", ha precisat