El camp de la medicina estètica no deixa d'evolucionar. Més tècniques i més innovadores van aportant recursos i solucions als professionals de les clíniques ia uns pacients que, alhora, es volen fer cada vegada més tractaments i operacions. I, com a punta de llança d'aquestes solucions noves, destaca la realitat augmentada, que aporta més seguretat als pacients de rinoplàstia.

És el cas del Centre Clínic MIR-MIR , que des de ja fa molts anys s'ha consolidat com un dels centres de referència en els tractaments i operacions de rinoplàstia. La clínica aposta des de fa temps per l'aplicació digital ARtery 3D, amb què s'aconsegueix, de manera àgil i senzilla, visualitzar l'anatomia arterial facial de cada pacient.

“En els darrers anys, el desenvolupament tecnològic en la medicina en general i en la medicina estètica en particular ha estat espectacular. I el millor és que cada nova tècnica aporta alguna cosa diferent”, assegura el Dr. Tai-Sik Yoon, especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica, que afegeix que de vegades “els pacients no són del tot conscients de les complicacions o de les possibles seqüeles d'alguns tractaments. I a la nostra clínica som honestos i expliquem bé els riscos. Per això creiem que tota tècnica que aporti seguretat és benvinguda”.

Una de les tècniques innovadores esmentades és l'aplicació ARtery 3D, que aconsegueix en molt pocs minuts detectar i visualitzar les artèries de la cara de qualsevol persona. A més, una vegada s'analitza l'anatomia arterial facial d'un pacient, tota aquesta informació es va acumulant per a futures ocasions, guanyant en seguretat i “estalviant la molèstia al pacient d'haver de sotmetre's a determinades anàlisis cada cop que entra en un centre mèdic ”, recalca el Dr. Sebastián Mir, cirurgià plàstic de reconegut prestigi en l'àmbit de la cirurgia estètica.

Els nostres pacients coneixen les noves tècniques, pregunten per elles i aspiren que siguin tan invasives com sigui possible. I ARtery 3D ho és, indicant-te, per exemple, on són les artèries de la cara abans de fer infiltracions”, afegeix el Dr. Tai-Sik Yoon.

“Per mi el gran avantatge és que genera una altíssima correlació entre allò real i allò que veus a l'aplicació, entre les artèries que té un pacient i les que veus al mòbil oa l'ordinador” explica el Dr. Jordi Descarrega, igualment especialista en cirurgia plàstica, reparadora i estètica. Descarrega considera que és una tècnica amb què es redueix el marge d'error en els tractaments: “Et deixa més tranquil abans de procedir”.