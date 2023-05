La roda de premsa de les autoritats. Foto: Europa Press

L'Hospital Clínic de Barcelona ha assistit al part de la primera dona trasplanta d'úter a Espanya , una "fita quirúrgica" que el centre va dur a terme l'octubre del 2020 i que aquest 2023 ha culminat amb el naixement del seu fill al març. destacat el conseller de Salut, Manel Balcells, en roda de premsa aquest dilluns 22 de maig.

La pacient va acudir a l'hospital el 2020 amb la síndrome de Rokitansky, un trastorn congènit de l'aparell reproductor femení que afecta 1 de cada 5.000 dones al món: neixen sense úter i sense trompes de Fal·lopi i, per tant, no es poden quedar embarassades.

"Des de ben petita sempre he volgut ser mare", ha explicat la pacient que, dos mesos després de la intervenció, va tenir la primera regla i vuit mesos després els professionals van iniciar la transferència d'embrions prèviament recollits.

Tot i això, no es va aconseguir a la primera i la pacient es va haver de sotmetre a una nova fecundació fins que va aconseguir quedar-se embarassada del seu fill: l'embaràs el va seguir un equip multidisciplinari de ginecologia i medicina maternofetal i la mare va tenir complicacions i un part prematur .

Va tenir una disfunció de l'endoteli (la monocapa que separa els teixits de la sang), que la va portar a patir preeclàmpsia, una afectació que provoca un creixement fetal per sota del que s'esperava i un increment de la pressió arterial, per la qual cosa els professionals van decidir programar una cesària convencional a la setmana 30 de gestació.

Es va fer sense complicacions i el nadó va néixer amb un pes de 1.125 grams i amb la maduració pulmonar i la protecció neurològica que requereixen aquests nadons; va ingressar a la unitat de cures intensives (UCI) de Neonatologia i va continuar amb un desenvolupament sense complicacions.

MÉS DE 50 NADONS AL MÓN



El cap de Ginecologia del Clínic, Francisco Carmona, ha explicat que hi ha un registre internacional dels trasplantaments d'úter a Göteborg (Suècia), on s'ha fet la primera intervenció d'aquest tipus, i ha detallat que en total se n'ha practicat més de 100 trasplantaments.

D'aquests trasplantaments, han nascut més de 50 nadons al món de dones que han rebut un trasplantament d'úter, dels quals aquest és el primer cas a Espanya.

Carmona ha explicat que és una tècnica aplicable a dones amb factor uterí absolut, que no els funciona, que no en tenen o que ho han perdut per qualsevol circumstància mèdica.

107 DONES HO HAN CONSULTAT



La intervenció s'emmarca dins d'un programa experimental a través del qual el Clínic va aconseguir el permís per fer un total de cinc trasplantaments d'úter per avaluar aquesta pràctica: fins a 107 dones han consultat la possibilitat de ser incloses al programa.

De moment el centre ha realitzat dos trasplantaments d'úter i dos més es troben en procés d'estudi, un dels quals "molt avançats", i n'hi ha un parell més que tenen possibilitats d'entrar al procés de selecció final.

Sobre la possibilitat d'incloure aquesta pràctica a la cartera de serveis de Salut, el conseller ha remarcat que un programa experimental s'ha de "contrastar i demostrar" i ha advocat per deixar que els professionals segueixin tots els passos d'avaluació.