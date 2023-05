Ulls / Arxiu

Un brot d'un superbacteri a les gotes per a ulls ha provocat la mort de quatre persones. Els funcionaris de salut han identificat 81 persones afectades per aquest brot, que es va originar a partir de gotes per als ulls contaminades amb un cep raro i "extremadament resistent als medicaments".

Es tracta d'un bacteri que es troba comunament a terra i aigua, i que sol ser responsable d'infeccions a la sang i als pulmons.

Fins al 15 de maig, el nombre total de morts relacionades amb aquest cas pujava a quatre. A més, 14 persones van perdre la vista d'un o tots dos ulls, i en quatre casos s'ha hagut de fer l'extirpació quirúrgica dels globus oculars. Les persones afectades recentment residien a centres d'atenció a llarg termini juntament amb altres individus afectats o havien utilitzat llàgrimes artificials contaminades.

Les gotes implicades en aquest cas es venen en farmàcies dels Estats Units . Al febrer, les autoritats sanitàries van retirar EzriCare Artificial Tears, un producte de venda lliure sense conservants fabricat a l'Índia.

A més, diverses companyies farmacèutiques han retirat els seus productes per precaució davant de la possibilitat que no siguin estèrils. Els pacients afectats pel superbacteri van recordar haver utilitzat fins a 10 marques diferents de llàgrimes artificials, sent EzriCare Artificial Tears la més comuna entre elles.

Aquesta copa ha demostrat signes de propagació entre pacients asimptomàtics a un centre d'atenció de Connecticut, Estats Units. Aquesta situació ha generat preocupació entre els funcionaris de salut, ja que el cep superresistent, que no s'havia trobat prèviament al país, es podria establir als entorns d'atenció mèdica als Estats Units.

Fins ara, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) han identificat casos del brot en 18 estats: Califòrnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Carolina del Nord, Nova Jersey, Nou Mèxic, Nevada, Nova York, Ohio, Pennsilvània, Dakota del Sud, Texas, Utah, Washington i Wisconsin.