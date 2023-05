Hospital, recurs - UNSPLASH

Les dones tenen més del doble de probabilitats de morir després d'un infart de miocardi que els homes , segons una investigació presentada a Heart Failure 2023, congrés científic de la Societat Europea de Cardiologia (ESC).

"Les dones de totes les edats que pateixen un infart de miocardi corren un risc especialment elevat de tenir un mal pronòstic" , afirma l'autora de l'estudi, la doctora Mariana Martinho, de l'Hospital Garcia d'Orta d'Almada (Portugal).

"Aquestes dones necessiten un seguiment regular després de l'infart, amb un control estricte de la tensió arterial, els nivells de colesterol i la diabetis, i ser remeses a rehabilitació cardíaca --prossegueix--. Els nivells de tabaquisme estan augmentant en les dones joves i això s'ha d'abordar juntament amb la promoció de l'activitat física i la vida sana”.

En estudis anteriors s'ha observat que el pronòstic de les dones amb infart de miocardi amb elevació del segment ST (IAMCEST) durant la seva estada a l'hospital és pitjor que el dels homes, i que això pot ser degut a la seva edat més gran, al més gran nombre d'altres afeccions i al menor ús de stents (intervenció coronària percutània; ICP) per obrir les artèries obstruïdes.

En aquest estudi es van comparar els resultats a curt i llarg termini després d'un IAMCEST en dones i homes, i es va examinar si hi havia diferències de sexe tant en dones premenopàusiques (55 anys o menys) com en postmenopàusiques (majors de 55 anys).

Es tracta d'un estudi observacional retrospectiu en què es van incloure pacients consecutius ingressats per IAMCEST i tractats amb ICP a les 48 hores següents a l'inici dels símptomes entre el 2010 i el 2015.

Els resultats adversos es van definir com a mortalitat per totes les causes als 30 dies, mortalitat per totes les causes als cinc anys i esdeveniments cardiovasculars adversos majors (MACE; un compost de mort per totes les causes, reinfart, hospitalització per insuficiència cardíaca i accident cerebrovascular isquèmic) als cinc anys.

A l'estudi van participar 884 pacients amb una mitjana d'edat de 62 anys i el 27% eren dones . Les dones eren més grans que els homes (67 davant de 60 anys de mitjana) i presentaven taxes més elevades d'hipertensió arterial, diabetis i ictus previ. Els homes tenien més probabilitats de ser fumadors i patir una malaltia coronària.

L'interval entre els símptomes i el tractament amb ICP no va diferir entre dones i homes en general, però les dones de 55 anys o menys van tenir un retard significativament més gran en el tractament després d'arribar a l'hospital que els seus companys homes (95 davant de 80 minuts) .

Els investigadors van comparar el risc de resultats adversos entre dones i homes després d'ajustar els factors que podien influir en la relació, com ara diabetis, hipercolesterolèmia, hipertensió, arteriopatia coronària, insuficiència cardíaca, malaltia renal crònica, arteriopatia perifèrica, ictus i antecedents familiars d'arteriopatia .

Als 30 dies, l'11,8% de les dones havia mort, davant del 4,6% dels homes, fet que suposa un quocient de riscos (CRI) de 2,76 . Als cinc anys, gairebé un terç de les dones (32,1%) havia mort davant del 16,9% dels homes (HR 2,33). Més d'un terç de les dones (34,2%) van experimentar MACE en un termini de cinc anys, davant del 19,8% dels homes (HR 2,10).

"Les dones tenien entre dues i tres vegades més probabilitats de patir resultats adversos que els homes a curt i llarg termini, fins i tot després d'ajustar per altres afeccions i tot i rebre ICP en el mateix termini que els homes", explica la doctora Martinho.

Els investigadors van realitzar una altra anàlisi en què van aparellar homes i dones segons els factors de risc de malaltia cardiovascular, com hipertensió, diabetis, hipercolesterolèmia i tabaquisme. A continuació es van comparar els resultats adversos entre homes i dones aparellats de 55 anys o menys, i entre homes i dones aparellats de més de 55 anys.

A l'anàlisi aparellada van participar 435 pacients. En els pacients aparellats més grans de 55 anys, tots els resultats adversos mesurats van ser més freqüents en dones que en homes . Un 11,3% de les dones van morir en un termini de 30 dies, davant del 3,0% dels homes, fet que suposa un HR de 3,85.

Als cinc anys, un terç de les dones (32,9%) havia mort davant del 15,8% dels homes (HR 2,35) i més d'un terç de les dones (34,1%) havia experimentat MACE davant del 17,6% dels homes (HR 2,15). En els pacients aparellats de 55 anys o menys, una de cada cinc dones (20,0%) va experimentar MACE en un termini de cinc anys, davant del 5,8% dels homes (HR 3,91), mentre que no hi va haver diferències entre dones i hòmens en la mortalitat per totes les causes als 30 dies o als cinc anys.

"Les dones postmenopàusiques van tenir pitjors resultats a curt i llarg termini després d'un infart de miocardi que els homes d'edat similar --afegeix Martinho--. Les dones premenopàusiques van tenir una mortalitat a curt termini similar, però un pitjor pronòstic a llarg termini en comparació amb els seus homòlegs masculins”.

"Encara que el nostre estudi no va examinar les raons d'aquestes diferències, els símptomes atípics de l'infart de miocardi en les dones i la predisposició genètica poden tenir un paper --destaca--. No trobem diferències en l'ús de medicaments per reduir la pressió arterial o els nivells de lípids entre dones i homes".

"Els resultats són un altre recordatori de la necessitat d'una major conscienciació sobre els riscos de les cardiopaties en les dones. És necessari investigar més per entendre per què hi ha disparitat de gènere al pronòstic després d'un infart de miocardi, de manera que es puguin prendre mesures per tancar la bretxa als resultats", conclou.