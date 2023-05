Càncer / Arxiu

La mortalitat per càncer de pulmó a les dones ha augmentat a la província de Barcelona i s'ha reduït en el cas dels homes, segons les conclusions d'una anàlisi elaborada per la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública de la Diputació de Barcelona, a partir de dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE).

La taxa ha passat de 1,28 defuncions per cada 10.000 dones al bienni 2003-2004 a 1,92 morts en el període 2019-2020, mentre que en els homes s'observa una reducció de 11,2 el 2003-2004 a 7 ,74 en el període 2019-2020, ha explicat la Diputació en un comunicat aquest dimecres.

Pel que fa a les dones , entre el 2003 i el 2020 s'ha passat del 12% al 26% de defuncions per tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó.

Es destaca que aquest tipus de tumors "constitueixen la tercera causa més freqüent de defunció", ja que gairebé la meitat de les 25.585 persones que han mort per aquesta causa a la província de Barcelona a l'última dècada ho han fet de forma prematura, és dir, abans dels 70 anys.

Coincidint amb la Setmana Sense fum, que se celebra fins al 31 de maig, la Diputació de Barcelona ha analitzat les dades de les darreres dècades a la demarcació de Barcelona que "mostren l'enllaç entre la malaltia i el tabaquisme", una relació que segueix patrons diferents entre dones i homes.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) , un 47% dels homes i un 22,4% de les dones fumaven diàriament o ocasionalment el 1990, i aquesta xifra s'ha anat reduint entre la població masculina i el 2021 ja se situava al 26,6%.

En el cas de les dones, la tendència s'ha mantingut de forma constant en els darrers 30 anys, "tot i que va a la baixa entre les més joves".

Per tot això, la Diputació ha considerat que cal treballar per prevenir el consum de tabac i promoure l'abandonament de l'hàbit de fumar, per fomentar la salut.