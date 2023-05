Mascareta en establiments / @EP

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han associat en un estudi l'exposició prolongada a la contaminació atmosfèrica amb més risc de patir un quadre greu de Covid-19, ser hospitalitzat per aquest motiu, ingressar en una unitat de cures intensives (UCI) i morir.

La revista Nature Communications ha publicat els resultats del treball basat en una cohort de 4.660.502 persones adultes que residien a Catalunya el 2020, informa el centre impulsat per la Fundació la Caixa en un comunicat.

L'equip investigador va determinar les mitjanes anuals de contaminants registrades al lloc on residia cada participant i va recopilar dades sobre Covid-19 greu, ingressos hospitalaris ia UCI d'aquestes persones, la durada de la seva estada hospitalària i les morts relacionades amb la malaltia .

Han determinat que un augment de l'exposició de 3,2 micrograms/metre cúbic de partícules fines s'associa amb un augment del 19% de les hospitalitzacions i un augment de l'exposició de 16,1 micrograms/metre cúbic de diòxid de nitrogen amb un augment del 42% dels ingressos a la UCI.

També han observat que un augment de l'exposició de 0,7 micrograms/metre cúbic de carboni negre s'associa amb un augment del 6% de les morts.

Foto: ISGlobal

HIPÒTESIS

Els investigadors treballen amb diferents hipòtesis que poden explicar per què la contaminació atmosfèrica a llarg termini pot augmentar el risc de desenvolupar Covid-19 greu com que la contaminació augmenta el risc de comorbiditats cròniques associades a un quadre greu, com la hipertensió.

També valoren la possibilitat que l'exposició a la contaminació atmosfèrica pugui facilitar la infecció perquè s'han publicat evidències que indiquen que l'exposició a partícules fines augmenta l'expressió dels receptors a què s'uneix el virus, sobretot al pulmó.

L'exposició a la contaminació atmosfèrica també s'ha relacionat en un altre estudi amb canvis en les defenses immunitàries que són “clau” per mitigar el virus.