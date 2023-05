Arxiu - Tabac

Com cada any, el 31 de maig l'Organització Mundial de la Salut celebra el Dia Mundial sense Tabac amb l'objectiu de conscienciar els riscos del tabac per a la salut i fomentar polítiques eficaces per a la reducció del consum. Un altre cop, l'Hospital Univesitari General de Catalunya s'uneix a aquesta convocatòria mundial posant el seu granet de sorra per combatre aquesta addicció per la qual moren cada any a Espanya unes 54.000 persones.

Professionals de l'hospital faran torns a l'estand instal·lat al vestíbul principal i convidaran usuaris, pacients i familiars a realitzar el Qüestionari de tolerància de Fagerström, un test que consta de sis preguntes que estima el nivell d'addicció dels fumadors basant-se en la quantitat de cigars que consumeixen i la compulsivitat, així com el temps que transcorre sense que fumin el primer cigar després de despertar-se; mostraran en un pòster les diferències entre un pulmó duna persona fumadora i una no fumadora; facilitaran informació relacionada amb el vapeig, la contaminació, deixar de fumar, hàbits saludables,... i canviaran pomes per cigarretes.

Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), cada any més de 8 milions de persones moren a causa del tabac , dels quals 1,2 milions són no fumadors exposats al fum aliè. Per això, deixar de fumar és, un dels grans reptes a aconseguir, que es pot assolir si se segueixen amb determinació unes pautes i es disposa d'ajuda professional, com explica el doctor Antoni Torres, cap de servei de pneumologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. “Qui ho vulgui deixar, ha de prendre la ferma decisió de fer-ho. En cas contrari, és pràcticament impossible que funcioni i més tard o més d'hora tindrà una recaiguda”, assenyala.

Hi ha dades que poden elevar la motivació a abandonar el consum de tabac: el Dr. Torres precisa que, si bé el tabaquisme és una de les addiccions més difícils de superar, un terç de les persones que decideixen deixar de fumar ho aconsegueix. “Les relliscades o recaigudes s'han d'afrontar amb ajuda o suport professional. S'ha de parlar amb el metge o psicòleg que estigui tutelant el procés de deshabituació com més aviat millor amb l'objectiu d'iniciar la teràpia de rescat de manera immediata”, argumenta.

Els vapejadors no són una alternativa al tabac, ni tan sols de manera transitòria. “Les cigarretes electròniques també contenen substàncies químiques nocives i tòxiques, entre elles la nicotina. Les persones que consumeixen aquest tipus de cigarretes inhalen aquestes substàncies que arriben als seus pulmons. Ja es coneix que els vappers poden provocar malalties pulmonars”, argueix el Dr. Torres.

En definitiva, encara que cada persona té una motivació diferent per deixar de fumar, el pneumòleg recalca que per mantenir aquest afirmi propòsit “cal seguiment per part del psicòleg i una educació sanitària continuada”. Al nostre país, el 23,0% de la població de 15 i més anys fuma diàriament, el 2,4% és fumador ocasional i el 25,7% es declarava exfumador, mentre que el 49% declaren no haver fumat mai. Per sexe, el percentatge de fumadors diaris se situa al 27,6% en homes i al 18,6% en dones.