LHospital Universitari Donostia. Foto: Wikipedia El Servei Basc de Salut (SVS) ha informat, aquest dilluns 1 de juny, que una dona que va tornar fa menys d'un 1 d'un viatge a l'Àfrica ha estat admesa a un hospital de Sant Sebastià per un possible cas de contagi del virus del Ébola. La persona presumptament contagiada, procedent d'un país africà, està en "condició estable" i ha estat traslladada a la Unitat d'Alta Seguretat Biològica de l'Hospital Universitari Donostia, dedicada a pacients amb malalties infeccioses greus.

En cas de confirmar-se, seria el segon cas després del de la infermera gallega Teresa Romero, que va contreure i va superar la malaltia el 2014. La pacient troba en condició estable i està a l'espera dels resultats que confirmin o descartin la seva afecció en els propers dies.

L'ebola és una malaltia viral greu i potencialment mortal causada pel virus homònim. Es caracteritza per febre alta, debilitat intensa, dolor muscular i de cap, així com per hemorràgies internes i externes. El virus es transmet principalment a través del contacte directe amb la sang, els fluids corporals i els teixits d'animals infectats, com ara ratpenats frugívors i primats no humans, i es propaga entre humans pel contacte directe amb sang, secrecions, òrgans o fluids corporals persones infectades.

D'acord amb la informació proporcionada pel Servei basc de Salut, l'equip de professionals d'Osakidetza ha activat el dispositiu i el protocol "en menys de 24 hores" amb l'objectiu de "brindar la millor atenció" a la persona provinent del país africà, "garantint-ne l'aïllament i la seguretat", així com la de l'equip mèdic que l'atén. L'Hospital Universitari Donostia d'Osakidetza, un dels set hospitals a tot Espanya amb una unitat que compta amb recursos especials d'alta seguretat i aïllament per al tractament d'aquesta malaltia, ha posat en marxa el protocol per atendre el cas que va arribar aquesta matinada hospital.

L'Ebola té una taxa de mortalitat d'aproximadament el 50%, que en alguns brots ha variat entre el 25% i el 90%, depenent de les circumstàncies i la resposta. Es transmet als humans a través d'animals salvatges i després es pot transmetre entre persones. Un brot que va passar entre el 2014 i el 2016 a diversos països de l'Àfrica Occidental va ser el més extens i mortal, amb més casos i morts que tots els altres junts.

No hi ha un tractament específic per a l'ebola, però el suport mèdic primerenc i el maneig dels símptomes poden millorar les possibilitats de supervivència. Les mesures de prevenció i control, com ara l'ús d'equips de protecció personal i la promoció de pràctiques higièniques, són fonamentals per contenir la propagació del virus.