Un home ha vist desaparèixer el càncer després d'un mes de tractament d'última generació. Al brasiler Paulo Peregrino, de 61 anys, li van dir que no hi havia cap possibilitat que el càncer millorés abans de sotmetre's al tractament innovador a l'abril. Però el diumenge, Pelegrí va ser donat d'alta de l'Hospital dónes Clíniques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Són Paulo (USP) a Brasil, va informar Radioagência Nacional.

Cèl·lules canceroses - UNSPLASH

L'home de 61 anys havia rebut teràpia amb cèl·lules CAR-T , un dels tractaments contra el càncer més avançats desenvolupats fins ara, que implica eliminar i aïllar cèl·lules immunitàries conegudes com limfòcits T o cèl·lules T del cos. Aquestes cèl·lules són responsables de combatre els patògens i matar les cèl·lules infectades.

Quan s'han eliminat, les cèl·lules es "reprogramen" perquè es tornin més efectives per atacar i destruir les cèl·lules canceroses . Després es tornen a infondre al cos del pacient. Tot el procés pot prendre al voltant de 60 dies.

La teràpia amb cèl·lules CAR-T va sorgir als Estats Units i va començar a usar-se experimentalment per tractar pacients amb càncer terminal a principis de la dècada del 2010. Va ser aprovat per l'Administració de Drogues i Aliments nord-americana el 2017.

Si bé s'ha demostrat que la teràpia és efectiva, és costosa (costa centenars de milers d'euros per pacient) i actualment només es pot fer servir per tractar certs tipus de càncer, com el limfoma, la leucèmia i el mieloma.

Pelegrí és un dels pocs brasilers que se sotmeten a l'innovador tractament, ja que la disponibilitat de la teràpia amb cèl·lules CAR-T és molt limitada al seu país d'origen.

Pelegrí va ser diagnosticat amb càncer de pròstata el 2010 i després amb limfoma no Hodgkin uns deu anys després, va informar l'agència de notícies A24.

Havia esgotat les opcions disponibles per al tractament del limfoma, passant per 45 sessions de quimioteràpia en un període de cinc anys, així com un trasplantament de medul·la òssia. "Res va ajudar", va dir Pelegrí a A24.

Els metges van decidir que l'única opció que quedava era proporcionar cures pal·liatives. Però llavors va ser seleccionat per sotmetre's a la teràpia CAR-T.

En el cas de Pelegrí, tot el tumor va desaparèixer com a resultat de la innovadora teràpia , van revelar els metges.

“Ara hem de fer seguiment al cas. Sabem que després de cert temps, la malaltia pot tornar a aparèixer. Només es parla d'una cura total per al càncer després de cinc anys. Tot i això, això ja és molt encoratjador perquè no hi havia ja no hi ha cap tipus de teràpia per a ell", va dir a A24 el metge i investigador Vanderson Rocha, de la Facultat de Medicina de la USP, que va participar en el tractament de Pelegrí.

Dels pocs pacients que han estat tractats amb aquesta teràpia al Brasil, el 60% va veure desaparèixer el càncer en només 30 dies.