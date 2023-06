Dolor, infart, malaltia cardíaca

Els espanyols que van patir un infart de miocardi durant el confinament per la COVID-19 viuran 2 anys menys, segons un nou estudi realitzat per la Societat Europea de Cardiologia (ESC, per les sigles en anglès).

La investigació analitza l'impacte del confinament als pacients amb infart de miocardi, ja que l'atenció primerenca en aquests casos té "una importància fonamental en termes de pronòstic i supervivència a mitjà i llarg termini".

La Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ja va registrar una reducció del 40% en el tractament de l'infart de miocardi durant el primer mes de confinament per la pandèmia de la COVID-19 a Espanya. A més, els pacients tractats trigaven més a rebre tractament.

"Durant la COVID-19 es van tractar menys pacients amb infart i de manera més tardana. Això ha tingut un impacte en la supervivència d'aquests pacients, a més d'un increment en els costos sanitaris", ha comentat sobre això l'Oriol Rodríguez-Leor, coautor de la nova investigació.

L'expert ha recordat que el temps és clau per a l'atenció d'aquests episodis: "Quan una persona té un infart de miocardi, el primer que ha de fer és cercar atenció mèdica. En primer lloc, per prevenir la mort sobtada, que és la principal causa de mortalitat dels pacients que tenen infart i que pot arribar fins a un 30-40 per cent dels casos, i, en segon lloc, per intentar reduir la mida de l'infart mitjançant una intervenció El temps és fonamental per reduir el dany que pateix el cor”.

D'altra banda, la nova investigació ha calculat quin va ser l'impacte econòmic d'aquesta manca de tractament o retard durant els pitjors mesos de pandèmia.

Segons les seves troballes, tant social com econòmicament va ser pràcticament de 90 milions d'euros. "O sigui que realment l'impacte econòmic també va ser molt important", ha advertit l'expert.

Amb vista a aquestes dades, el doctor Rodríguez-Leor ha reclamat que es prenguin "mesures", com, per exemple, fer una previsió per part de les autoritats de què cal fer en el cas que tornem a viure una situació semblant a la de la COVID-19 per "intentar evitar el col·lapse del sistema sanitari i que continuï sense problemes l'atenció a patologies no relacionades amb la COVID-19".

D'altra banda, l'expert ha instat a conscienciar la població que quan un té un infart o pensa que pot estar tenint un infart "és molt important acudir com més aviat millor a un centre mèdic o sol·licitar que els sistemes d'emergència vagin allà on hi ha el pacient per fer la primera prova”.