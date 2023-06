Pell / Freepik

Un equip científic de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), en col·laboració amb el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG), ha descobert que la proteïna IL-17 té un paper central en el procés d'envelliment de la pell.

En concret, l'estudi, publicat a la revista 'Nature Aging' , relaciona aquest procés d'envelliment, intervingut per IL-17, amb un estat inflamatori.

L' envelliment de la pell es caracteritza per una sèrie de canvis estructurals i funcionals que, de manera gradual, contribueixen al deteriorament i la fragilitat associada a l'edat. La pell envellida presenta menys capacitat de regeneració, una cicatrització deficient i una funció de barrera disminuïda.

El treball descriu els canvis que experimenten els diferents tipus de cèl·lules amb l'envelliment i, en concret, identifica com algunes cèl·lules immunes de la pell presenten elevats nivells d'IL-17.

"Els nostres resultats mostren que IL-17 intervé en diverses funcions relacionades amb l'envelliment. Hem vist que bloquejant aquesta proteïna s'alenteix l'aparició de diverses deficiències associades a la pell envellida. Aquest descobriment obre noves possibilitats per tractar alguns dels símptomes o facilitar-ne la recuperació de la pell després d?una cirurgia, per exemple", explica el doctor Aznar Benitah, investigador ICREA i cap del laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer de l?IRB Barcelona.

"La seqüenciació de cèl·lules individuals ens ha permès aprofundir en la complexitat dels tipus de cèl·lules i els estats que formen la pell i com aquests canvien durant la vida. No només trobem diferències en la composició de la pell envellida, sinó també canvis als estats d'activitat de les cèl·lules. Particularment, les cèl·lules immunitàries van mostrar perfils específics relacionats amb l'edat, que vam poder identificar analitzant milers de cèl·lules individuals alhora”, afirma el doctor Holger Heyn, cap del laboratori de Single Cell Genomic del CNAG.

CÈL·LULES IMMUNES, INFLAMACIÓ I ENVELLIMENT



A més d'una àmplia varietat de cèl·lules epitelials, cèl·lules de fol·licles pilosos i altres components, la pell també acull cèl·lules del sistema immunitari, que tenen un paper crucial en la prevenció d'infeccions i en la protecció contra altres agressions.

El treball descriu com, durant l'envelliment, algunes d'aquestes cèl·lules immunes, en concret les cèl·lules T gamma delta, les cèl·lules limfoides innates i les cèl·lules T CD4+, augmenten de manera significativa la seva presència a la pell. Aquestes mateixes cèl·lules mostren, a més, nivells molt elevats de la citoquina proinflamatòria IL-17.

"L'envelliment està associat a una situació d'inflamació lleu però persistent, ia la pell això està caracteritzat per un augment significatiu a IL-17, que provoca un deteriorament a la pell", explica la doctora Paloma Solá, primera autora del treball, juntament amb la doctora Elisabetta Mereu, ara investigadora a l'Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras.

REVERTIR ELS SÍMPTOMES DE L'ENVELLIMENT



Estudis anteriors ja havien descrit que IL-17 està relacionada amb algunes malalties cutànies autoimmunes, com la psoriasi, i hi ha tractaments que precisament bloquegen aquesta proteïna.

L'equip científic va estudiar la resposta al tractament bloquejant de l'activitat d'IL-17 en diferents aspectes, incloent-hi: creixement del fol·licle pilós, pèrdua d'aigua transepidèrmica, cicatrització d'una ferida i marcadors genètics d'envelliment. Aquests quatre paràmetres van presentar una millora després del tractament, en endarrerir-se l'adquisició d'aquests trets d'envelliment propis.

La proteïna IL-17 és essencial per a funcions vitals a l'organisme, com la defensa davant microbis o la curació de ferides, per la qual cosa bloquejar-la de manera permanent no seria una opció. "El que sí que hem observat és que la seva inhibició temporal ofereix beneficis que poden ser interessants a nivell terapèutic", conclou la doctora Guiomar Solanas, investigadora associada de l'IRB Barcelona.

Treballs futurs del laboratori se centraran a aclarir quins processos de l'envelliment es relacionen amb estats inflamatoris a la pell i com aquests es vinculen amb IL-17. L'equip també investigarà si IL-17 juga algun paper en l'envelliment i el deteriorament d'altres teixits i òrgans.