Aquestes troballes ressalten la importància d'abordar aquest problema de manera integral, promovent el benestar emocional i les relacions personals com a factors clau en la prevenció de l'esgotament laboral.

L'esgotament laboral és una preocupant realitat per als professionals a Espanya, segons les dades recopilades a la Guia del Mercat Laboral 2022. L'informe revela que un alarmant 43% dels treballadors espanyols experimenten certa sensació d'esgotament o fatiga laboral. El més preocupant és que el 70% d'aquests casos ha empitjorat a causa de l'impacte de la pandèmia de COVID-19.



L'estudi realitzat per la reconeguda Guia del Mercat Laboral dona llum sobre la problemàtica de l'esgotament laboral en el context actual. Si bé no tots els treballadors que experimenten fatiga laboral compleixen amb els criteris clínics de la síndrome de burnout, les xifres són significativament altes, afectant gairebé la meitat dels professionals a Espanya.

L'enquesta també revela que el risc de patir esgotament laboral ha augmentat l'últim any, segons el 65% de les empreses enquestades al segon Observatori Adecco sobre Benestar emocional i factors psicosocials. Aquestes troballes donen suport a la preocupació creixent pel benestar emocional a l'entorn laboral i la necessitat d'abordar aquest problema de manera efectiva.

L'estudi "La relació entre l'esgotament i la satisfacció conjugal", realitzat per l'Escola Superior d'Economia de la Universitat Nacional de Recerca de Moscou (Rússia), revela que l'esgotament laboral afecta de manera diferent homes i dones. L'esgotament al lloc de treball té un impacte més significatiu en les dones, que experimenten una despersonalització caracteritzada per la pèrdua d'empatia i aferrament cap a companys i clients.

D'altra banda, per als homes, el factor més significatiu és la fatiga emocional a causa de la pressió laboral i l'estrès. Tot i això, l'estudi destaca que els homes casats o que viuen en parella mostren una correlació positiva entre el nivell de satisfacció conjugal i la disminució del risc d'esgotament laboral. Això suggereix que el suport i la satisfacció en les relacions personals poden tenir un paper crucial en la prevenció de l'esgotament als homes.

IMPORTÀNCIA D'ABORDAR L'ESGOTAMENT LABORAL



L'esgotament laboral té un impacte perjudicial en l'exercici dels empleats, el benestar emocional i la productivitat general de les organitzacions. La fatiga mental i emocional es manifesta a través del cansament extrem, la despersonalització i la disminució de la realització personal. Per tant, és crucial que les empreses implementin estratègies efectives per prevenir i gestionar l'esgotament laboral.

És fonamental establir un equilibri saludable entre la feina i la vida personal, així com fomentar una cultura organitzacional que valori la salut mental i el benestar dels empleats. Això inclou promoure la comunicació oberta, oferir programes de suport emocional i establir límits clars quant a les càrregues de treball i les expectatives laborals.

A més a més, cal abordar les diferències de gènere en la manifestació de l'esgotament laboral. Les expectatives socials i els rols atribuïts a homes i dones poden influir en la manera com experimenten i enfronten l'esgotament. Per tant, es requereix més sensibilització i equitat en l'entorn laboral, promovent una cultura d'igualtat i brindant el suport necessari a tots dos gèneres.

L'estudi també destaca la importància de les relacions personals en la prevenció de l'esgotament laboral. Tant dins com fora de l'organització, les relacions personals tenen un paper significatiu en el benestar dels empleats. Sentir-se recolzat i satisfet en les relacions conjugals o de parella pot actuar com un factor crític per prevenir l'esgotament i proporcionar una font de satisfacció i de suport enmig de les pressions laborals.

En conclusió, l'esgotament laboral continua sent una preocupació important per als professionals espanyols, especialment agreujat per l'impacte de la pandèmia. Les xifres alarmants i les diferències de gènere ressalten la necessitat abordar aquesta problemàtica de manera integral. Les empreses i les organitzacions han de prendre mesures concretes per promoure el benestar emocional, establir un equilibri saludable entre el treball i la vida personal i brindar suport i satisfacció en les relacions personals. Només així es podrà combatre eficaçment l'esgotament laboral i fomentar un entorn laboral saludable i productiu per a tots els professionals.

HOMES CASATS MENYS ESGOTATS



L'estudi també va trobar que la satisfacció conjugal pot actuar com un amortidor de l'esgotament laboral als homes casats o que viuen en parella. Els investigadors van observar que a mesura que augmentava el nivell de satisfacció conjugal disminuïa el risc d'esgotament laboral en els homes. Aquesta troballa suggereix que el suport i la satisfacció en les relacions personals poden tenir un paper crucial en la prevenció de l'esgotament laboral als homes.

A més, els investigadors van destacar que les diferencies en els rols socials i les expectatives relacionades amb el matrimoni i la carrera podrien influir en la manera com homes i dones experimenten i enfronten l'esgotament laboral. Les dones van mostrar una major despersonalització a la feina, caracteritzada per la pèrdua d'empatia i aferrament cap a companys i clients, mentre que els homes van experimentar una fatiga emocional a causa de la pressió laboral i l'estrès.

Aquestes troballes ressalten la importància d'abordar les disparitats de gènere en l'àmbit laboral i promoure una cultura d'igualtat que ofereix suport i satisfacció tant a homes com a dones. Així mateix, subratllen la necessitat de considerar el benestar emocional i les relacions personals com a factors fonamentals en la prevenció de l'esgotament laboral.