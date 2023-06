Els dilluns solen ser dies de tedi. Acaba el cap de setmana i cal tornar a la feina. Per plasmar aquest sentiment de tristesa fins i tot es creat el 'Blue Monday', que se celebra cada tercer dilluns de gener i que és qualificat, sense gaire evidència científica, com el dia més trist de l'any.

A més de ser el dia del retorn a la vida ordinària, dilluns també són 'perillosos', ja que els infarts mortals tenen més probabilitats de produir-se al començament de la setmana laboral que en qualsevol altre moment, segons un estudi realitzat per investigadors del Belfast Health and Social Care Trust i Royal College of Surgeons d'Irlanda.

Personal sanitari atén un pacient que ha patit un infart @ep

En el seu treball, presentat al congrés de la Societat Cardiovascular Britànica celebrat a Manchester (Regne Unit), aquests metges van analitzar les dades de 10.528 pacients de tota l'illa d'Irlanda (7.112 a la República d'Irlanda, 3.416 a Irlanda del Nord) ingressats a l'hospital entre 2013 i 2018 amb el tipus més greu d'infart, conegut com a infart de miocardi amb elevació del segment ST (STEMI) i passa quan una artèria coronària principal està completament bloquejada.

L'STEMI requereix una avaluació i un tractament d'urgència per minimitzar el mal al cor, i normalment es fa mitjançant una angioplàstia d'urgència, un procediment per reobrir l'artèria coronària obstruïda.

Els investigadors van trobar un pic en les taxes d'atacs cardíacs STEMI al començament de la setmana laboral, amb taxes més altes els dilluns. Els diumenges també es van registrar taxes més elevades del que s'esperava.

Fins ara, els científics no han pogut explicar per què es produeix aquest fenomen. Estudis anteriors suggereixen que els infarts de miocardi són més probables els dilluns, i han posat en relleu una associació amb el ritme circadià, és a dir, el cicle de son o vigília del cos

"Hem trobat una forta correlació estadística entre l'inici de la setmana laboral i la incidència de STEMI. Això ja s'havia descrit abans, però continua sent una curiositat. És probable que la causa sigui multifactorial; no obstant això, basant-nos en allò que sabem de estudis anteriors, és raonable suposar un element circadià", ha ressaltat el cardiòleg Jack Laffan, que va dirigir la investigació al Belfast Health and Social Care Trust.

El director mèdic de la Fundació Britànica del Cor, Nilesh Samani, ha recordat que a països com el Regne Unit cada cinc minuts ingressa a l'hospital una persona a causa d'un infart potencialment mortal , de manera que "és vital que la investigació segueixi llançant llum sobre com i per què es produeixen els infarts”.

"Aquest estudi se suma a les proves sobre el moment en què es produeixen els atacs cardíacs especialment greus, però ara hem de desentranyar què tenen certs dies de la setmana que els fan més probables. Això podria ajudar els metges a comprendre millor aquesta malaltia mortal per salvar més vides en el futur", ha reblat l'investigador.