Els neurocientífics porten molt de temps buscant maneres de reobrir "períodes crítics" al cervell, quan els mamífers són més sensibles als senyals del seu entorn que poden influir en els períodes de desenvolupament cerebral. Ara, els investigadors han demostrat que les drogues psicodèliques estan relacionades per la capacitat comuna de reobrir aquests períodes crítics, però difereixen en la durada del període crític obert: de dos dies a quatre setmanes amb una sola dosi.

Les troballes d'aquest estudi en ratolins realitzat per un equip de la Johns Hopkins Medicine (Estats Units), publicades a la revista 'Nature', ofereixen una nova explicació del funcionament de les drogues psicodèliques, diuen els científics, i suggereixen un potencial per tractar una sèrie més àmplia d'afeccions, com l'ictus i la sordesa, més enllà de les que actualment s'estudien amb aquestes drogues, com la depressió, l'addicció i el trastorn d'estrès posttraumàtic. Els científics també aporten una nova visió dels mecanismes moleculars afectats pels psicodèlics. S'ha demostrat que els períodes crítics exerceixen funcions com ara ajudar els ocells a aprendre a cantar i els humans a aprendre un nou idioma, reaprendre habilitats motores després d'un ictus i establir la dominància d'un ull sobre l'altre.

"Hi ha una finestra de temps en què el cervell dels mamífers és molt més susceptible i obert a l'aprenentatge de l'entorn --afirma Gül Dölen, Doctor en Medicina i Professor Associat de Neurociència a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins-- . Aquesta finestra es tancarà en algun moment, i llavors, el cervell es torna molt menys obert a nous aprenentatges”.

Basant-se en l'experiència del seu laboratori en l'estudi del comportament social, l'equip de Dölen ha investigat com les drogues psicodèliques funcionen reobrint aquests períodes crítics. El 2019, el seu equip va descobrir que la MDMA, una droga psicodèlica que desperta sentiments d'amor i sociabilitat, obre un període crític en ratolins.

En aquell moment, Dölen va pensar que les propietats prosocials de la MDMA aplanaven el camí per obrir el període crític, però el seu equip es va sorprendre, assegura, en descobrir a l'estudi actual que altres drogues psicodèliques sense propietats prosocials també podien reobrir períodes crítics.

Per a l'estudi, l'equip de Dölen va analitzar el potencial de reobertura de cinc drogues psicodèliques -ibogaïna, ketamina, LSD, MDMA i psilocibina- que, segons nombrosos estudis, poden canviar les percepcions normals de l'existència i permetre una sensació de descobriment d'un mateix o del món.

L'equip de recerca va dur a terme una prova de comportament ben establerta per comprendre la facilitat amb què els ratolins mascles adults aprenen del seu entorn social. Van entrenar els ratolins perquè desenvolupessin una associació entre un entorn vinculat a la interacció social i un altre vinculat a estar sols.

En comparar el temps que passaven a cada entorn després d'administrar la droga psicodèlica als ratolins, els investigadors van poder comprovar si el període crític s'obria als ratolins adults, permetent aprendre el valor d'un entorn social, un comportament que normalment s'aprèn de joves.

En el cas dels ratolins a què es va administrar ketamina, el període crític d'aprenentatge de la recompensa social va romandre obert als ratolins durant 48 hores. Amb la psilocibina, l'estat obert va durar dues setmanes. En el cas dels ratolins a què es va administrar MDMA, LSD i ibogaïna, el període crític va romandre obert durant dues, tres i quatre setmanes, respectivament.

Els investigadors afirmen que la durada del període crític als ratolins sembla ser similar a la durada mitjana dels efectes aguts de cada droga psicodèlica.

"Aquesta relació ens dóna una altra pista que la durada dels efectes aguts de les drogues psicodèliques pot ser la raó per la qual cada droga pot tenir efectes més llargs o més curts a l'obertura del període crític", explica Dölen.

"L'estat obert del període crític pot ser una oportunitat per a un període d'integració posterior al tractament per mantenir l'estat d'aprenentatge --afegeix--. Amb massa freqüència, després de sotmetre's a un procediment o tractament, les persones tornen a caòtiques". i atrafegades vides que poden resultar aclaparadores".

Per això, apunta que "és possible que els clínics vulguin considerar el període de temps posterior a una dosi de droga psicodèlica com un temps per guarir i aprendre, de manera molt semblant a com ho fem per a una operació a cor obert".

A continuació, els científics van analitzar l'impacte de les drogues psicodèliques als mecanismes moleculars. En primer lloc, van examinar en cèl·lules cerebrals de ratolins un punt d'unió, conegut com a receptor, per al neurotransmissor serotonina. Els investigadors van descobrir que, mentre que el LSD i la psilocibina utilitzen el receptor de serotonina per obrir el període crític, el MDMA, la ibogaïna i la ketamina no ho fan.

Per explorar altres mecanismes moleculars, l'equip de recerca va recórrer a l'àcid ribonucleic (ARN), un cosí de l'ADN que representa quins gens s'estan expressant (produint proteïnes) a les cèl·lules dels ratolins. Els investigadors van trobar diferències entre 65 gens productors de proteïnes durant i després de l'obertura del període crític.

Al voltant del 20% d'aquests gens regulen proteïnes implicades en el manteniment o la reparació de la matriu extracel·lular, una mena de bastida que recobreix les cèl·lules cerebrals situades al nucli accumbens, una zona associada a comportaments d'aprenentatge social que responen a recompenses.