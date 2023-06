Segons els experts quan les proteïnes (com el formatge, la llet, la carn) es cuinen a altes temperatures amb sucres (com la lactosa de la llet o del mateix formatge) es produeixen les reaccions de Maillard que donen lloc a l'enfosquiment i generació de substàncies aromàtiques i de sabor, com el gratinat del formatge o la masseta cruixent de la pizza.

Aquestes reaccions generen milers de compostos en enfornar-se o fregir-se que els converteixen en aliments deliciosos i entre aquests compostos, hi ha també l'acrilamida que s'associa amb efectes cancerígens, genotòxics, neurotòxics i immunològics.

La seva presència en aliments es va detectar casualment el 2002 i, a partir d'allà, es va començar a avaluar el risc d'exposició en humans per aquesta via. Diversos estudis analitzen la seva presència en aliments com les patates fregides.

Per això, el sentit comú dicta que s'ha de torrar el mínim possible. La idea és evitar les parts cremades. I sobretot no menjar-se el pa ratllat que queda enganxat a la paella.