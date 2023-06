Miñones ha destacat la importància de prendre aquesta decisió amb rigor i serietat, deixant en mans dels experts la determinació de com es durà a terme la retirada de manera prolongada, definitiva o escalonada. | @EP

L'ús de màscares, implementat com a mesura per mitigar els efectes de la pandèmia de coronavirus, ha estat obligatori durant mesos en diverses situacions, com ara espais públics, llocs de treball, transport i hospitals. Tot i això, a mesura que la situació de la pandèmia ha evolucionat, s'han anat relaxant les restriccions i s'ha eliminat l'obligatorietat en certs àmbits.

Actualment, l'ús de mascaretes només és requerit en hospitals i centres sociosanitaris. No obstant això, aquesta mesura podria arribar al final properament. El ministre de Sanitat, José Miñones, que va assumir el càrrec en reemplaçament de l'exministra Carolina Darias, ha plantejat la possibilitat d'eliminar l'obligatorietat de l'ús de màscares als centres esmentats.

Miñones ha anunciat que a finals de juny es durà a terme una reunió del Consell Interterritorial de Salut per analitzar la viabilitat de posar fi a l'obligatorietat de les màscares a hospitals. La decisió final estarà en mans dels experts, que determinaran si la retirada ha de ser gradual, definitiva o perllongada.

El ministre està convençut que cada cop estem més a prop que l'ús de màscares passi a ser una recomanació en comptes d'una obligació. Miñones ha emfatitzat la importància d'abordar aquest tema amb serietat i rigor, i ha destacat la necessitat de consultar els experts i dialogar amb les comunitats autònomes sobre això.

RETIRADA DE MASCARETA AL TRANSPORT

Cal esmentar que l'aixecament de l'obligatorietat de l'ús de màscares al transport va ser una de les últimes mesures implementades. A l'abril, el Consell de Ministres va aprovar un decret que eliminava l'ús obligatori de màscares en transport públic, òptiques, centres auditius i ortopèdies. Tot i això, el seu ús va continuar sent obligatori en centres i serveis sanitaris, farmàcies i residències.

El Govern seguirà les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en relació amb l?ús de màscares. Tot i que l'OMS ha esmentat la importància de mantenir l'ús de màscares a causa de la presència contínua del virus, el ministre de Sanitat s'ha mostrat atent a l'evolució de la situació i les recomanacions d'experts abans de prendre una decisió definitiva.

DECISIÓ FINAL

La reunió del Consell Interterritorial de Salut a finals de juny serà un pas clau per avaluar l'eliminació de l'obligatorietat de l'ús de màscares a centres sanitaris, sociosanitaris i farmàcies. El Govern continuarà treballant en estreta col·laboració amb experts i autoritats sanitàries per prendre decisions fonamentades i garantir tant la protecció de la salut pública com la recuperació gradual cap a la normalitat.