Cor / Arxiu

L' omega-3 es considera essencial perquè el nostre cos no pot produir-lo de forma natural i ha d'obtenir-lo a través de l'alimentació menjant peixos grassos (peix blau) com el salmó , les sardines i la tonyina , així com a l'oli de peix. També amb llavors de lli, les llavors de chía , les nous i l'oli de llinosa .

El seu consum contribueix a la salut cardiovascular, ajudant a reduir els nivells de triglicèrids a la sang, disminuint la pressió arterial i reduint la inflamació . També garanteix un desenvolupament i funcionament adequat del cervell, així com per a la salut ocular i de la pell .

Molts estudis han donat suport als beneficis de l'omega-3 per a la salut, i es recomana consumir-ne una quantitat adequada a través de la dieta equilibrada o mitjançant suplements.



Els beneficis de prendre suplements d'Omega-3:



👉 Promouen la salut del cor : Els àcids grassos omega-3 ajuden a reduir els nivells de triglicèrids a la sang, disminuir la pressió arterial i reduir la inflamació, el que pot contribuir a la salut cardiovascular.

👉 Milloren la funció cerebral : S'ha demostrat que aquests àcids grassos beneficien la memòria, el rendiment cognitiu i poden ajudar a reduir el risc de malalties neurodegeneratives.

👉 Redueixen la inflamació: Tenen propietats antiinflamatòries, el que pot ajudar a reduir la inflamació crònica al cos. Això pot ser beneficiós per a persones amb malalties inflamatòries com l'artritis reumatoide.

👉 Beneficien la salut mental : S'ha trobat una relació entre els nivells baixos d'omega-3 i els trastorns de l'estat d'ànim, com ara la depressió i l'ansietat.

👉 Milloren la salut de la pell : Ajuda a mantenir la pell hidratada i pot reduir els símptomes d'afeccions cutànies com la sequedat, la inflamació i l'envermelliment. També s'ha observat que els omega-3 tenen beneficis en el tractament de la psoriasi i l'acne.