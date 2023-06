Foto: Europa Press

Segons les dades més recents, a Catalunya hi ha més de 600.000 persones amb diabetis, cosa que correspon a una sisena part dels pacients de diabetis a tot Espanya. De totes, un terç desconeixen que pateixen la malaltia.

Francesc Fernández Barqué, president de l'Associació de Diabetis de Catalunya (ADC), reivindica la importància de "formar part de les associacions de pacients per als qui pateixen diabetis estiguin ben informats i siguin acompanyats en el procés de la seva patologia. Això contribuiria a la reducció de costos i càrrega assistencial del Sistema Sanitari de Salut (SNS)”. A més, Fernández Barqué es mostra preocupat i apunta que “cal actuar urgentment per evitar que segueixin en ascens. Catalunya és una de les comunitats amb més afectats i cal implantar mesures rigoroses perquè aquest nombre disminueixi”.

Al conjunt d'Espanya hi ha prop de 6 milions de persones amb diabetis, de les quals més d'1,5 milions encara estan sense diagnosticar, i la despesa sanitària anual en diabetis actualment s'eleva a 5.809 milions d'euros, és a dir: un 8,2% del pressupost sanitari total, segons dades de FEDE. D'aquests, 2.143 milions són deguts a complicacions derivades de la patologia, evitables en molts casos mitjançant un bon control de la malaltia.

ASSOCIACIONISME

La prescripció d'associacionisme en diabetis permetria retallar de manera significativa aquestes xifres. Així, significaria una reducció del 28% en la utilització de serveis d'atenció primària i una disminució del 24% en les visites a urgències. A més a més, si s'apliquessin aquestes reduccions als costos de la diabetis a Espanya, l'estalvi potencial seria de 1.640 milions d'euros cada any.

Foto: Europa Press

Un altre dels avantatges que suposaria la implantació d'aquest model sanitari seria la reducció de la morbimortalitat associada a la diabetis. La immensa majoria dels pacients amb malalties cròniques a què no se'ls informa de la possibilitat d'acudir a les associacions de pacients experimenten múltiples morbiditats relacionades amb problemes de salut emocional, baixa autoestima i aïllament social. “A Catalunya tenim molts afectats per diabetis, i per això les associacions de pacients seran clau per a la millora tant del seu estat emocional com físic. Gràcies a elles, a més, disminuirien els factors de morbimortalitat”, destaca el president de l'ADC.

REFORÇAR ELS LLAÇOS SOCIALS DELS PACIENTS

D'altra banda, la prescripció d'associacionisme també és una eina molt útil per reforçar els lligams socials dels pacients. Així, el 20% dels pacients al Regne Unit, on hi ha la figura d'enllaç entre metge i pacient, consulten el metge de capçalera, principalment, per problemes socials; i el 15% dels pacients, sobre prestacions socials. “A Catalunya, la prescripció social s'ha de convertir en una eina de referència per a la prescripció de recursos actius i, alhora, contribuir a augmentar la consciència entre els professionals i els pacients sobre la importància de l'activitat social. Per això, les associacions de pacients són les més idònies per prevenir l'aïllament social, la depressió i l'ansietat”, afegeix Fernández.

L'impacte de la prescripció d'associacions comprèn diversos àmbits: augment en l'autoestima i la confiança, i genera en el pacient sentit de control i empoderament; millores en el benestar emocional i l'estat d'ànim positiu; reducció de l'ansietat i/o depressió i l'estat d'ànim negatiu; millores en la salut física i estil de vida; reducció de visites a metges generals, professionals de la salut referents i serveis d'Atenció Primària o Especialitzada; provisió als metges generals d'una gamma d'opcions per complementar l'atenció mèdica per a un enfocament més holístic; augments en la sociabilitat, habilitats de comunicació i connexions socials; reducció de l'aïllament social i la solitud; i suport a persones de difícil accés; millores en la motivació i sentit de la vida, proporcionant esperança i optimisme; així com adquisició daprenentatges, nous interessos i habilitats.