Equip de la Unitat Funcional d'Obesitat de l'Hospital de Bellvitge / Foto: Hospital Universitari de Bellvitge

La Unitat Funcional d’Obesitat de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha convertit en un referent que l'ha convertit en capdavantera de l'Estat en aquesta especialitat. Aquest estatus l'ha assolit gràcies als tractaments integral d'obesitat realitzats amb el desplegament de nous projectes multidisciplinaris i col·laboratius, l’assoliment de nous reconeixements a nivell estatal i europeu, i uns resultats mèdics i quirúrgics excel·lents.

Aquests resultats l'han avalat per rebre l'acreditació com a centre de referència europeu i estatal per l'European Association for the Study of Obesity (EASO) i per la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), respectivament. D'aquesta forma, es reconeixen el seus excel·lents resultats en el tractament integral de l’obesitat i malalties metabòliques i per la seva activitat investigadora.

A més de tenir en funcionament projectes molt competitius, s'ha implementat recentment l'ús d'una aplicació mòbil per a pacients. Aquesta aplicació recorda les cites amb els metges i brida informació i vídeos amb consells sobre dietes i estils de vida, llistes de verificació... així com descripcions de procediments i cirurgies, entre altres continguts. Pròximament, aquesta iniciativa s'ampliarà a l'àmbit de l'atenció primària i s'avaluarà la seva efectivitat clínica a través d'un projecte de recerca recolzat per fons europeus.

Una altra de les millores que han implementat en els últims temps és la incorporació d'una infermera de pràctica avançada. Això ha permès millorar la coordinació entre els professionals i agilitzar l'accés dels pacients als diferents especialistes. La Unitat, que és una de les més antigues del país i va ser pionera en l'enfocament multidisciplinari, compta amb un equip integrat per endocrinòlegs, dietistes-nutricionistes, cirurgians especialitzats en aquesta patologia, psicòlegs, psiquiatres, pneumòlegs, fisioterapeutes, anestesistes, infermeres (incloent una infermera de pràctica avançada) i personal administratiu. A més, estan treballant en la coordinació amb els professionals d'atenció primària en la seva àrea d'influència, amb l'objectiu de brindar una atenció i seguiment més integral als pacients.

ACTIVITAT LÍDER EN ELS ÚLTIMS ANYS

En els últims cinc anys, s'han realitzat 1.223 cirurgies bariátricas i metabòliques, convertint així al centre en el líder d'Espanya en aquesta mena d'intervencions durant aquest període mencionat. Només l'any 2022, es van operar un total de 238 pacients.

A més de la quantitat d'intervencions, és destacable la complexitat de l'activitat que han dut a terme i el baix índex de complicacions i mortalitat. De les 1.223 intervencions realitzades en els últims cinc anys, 661 van ser cirurgies hipoabsortivas complexes, un procediment que involucra altres òrgans a més de l'estòmac i que s'utilitza per tractar casos greus d'obesitat. A més, van realitzar 140 cirurgies de revisió, és a dir, segones intervencions en pacients prèviament operats. Per al conjunt de totes les cirurgies realitzades en els últims cinc anys, només van haver-hi complicaciones en el 2% dels casos, i no es van registrar casos de mortalitat.

REFERENT EN MÉS D'UN ÀMBIT

La Unitat s'ha convertit un referent, no només de l'àrea, sinó també per a altres pacients d'àrees diferents en casos de gran complexitat mèdica i/o quirúrgica.

En els últims anys, la cirurgia oberta ha sigut completament reemplaçada per procediments de cirurgia laparoscòpica, els quals són menys invasius i presenten menys riscos per al pacient. No obstant això, recentment han incorporat també l'ús de la cirurgia robòtica en la pràctica clínica habitual per a casos complexos seleccionats.

És important tenir en compte que, a més de tractar l'obesitat greu o mòrbida, la cirurgia bariátrica està plenament establida per a abordar malalties metabòliques, principalment diabetis, hipertensió, dislipèmia i apnea del son associades a l'obesitat. La ciència ha demostrat que en aquests casos, la intervenció quirúrgica no sols millora la qualitat de vida dels pacients, sinó que també pot augmentar la seva esperança de vida en una mitjana de 6 a 9 anys.

En l'àmbit de la investigació i la formació, la Unitat Funcional d'Obesitat de l'Hospital Universitari de Bellvitge publica anualment més de deu articles en revistes científiques internacionals d'alt impacte. A més, és reconegut com un centre de formació a nivell internacional, havent dut a terme nombrosos cursos i tallers multidisciplinaris. Anualment, organitza el curs quirúrgic més important de l'especialitat a Espanya, el qual inclou la transmissió en viu d'operacions. L'última edició del curs va ser seguida a través de streaming en 14 països. A més, el centre regularment rep cirurgians espanyols i estrangers que desitgen perfeccionar la seua formació mitjançant estades d'aprenentatge.