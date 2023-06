Un home amb cadira de rodes. Foto: Europa Press

La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) ha recordat, amb motiu del Dia Internacional de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) , que se celebra aquest dimecres 21 de juny, que entre 4.000 i 4.500 persones pateixen actualment la malaltia a Espanya.

L' esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones responsables del control dels músculs voluntaris . Cada any es diagnostiquen uns 900 casos nous a Espanya.

"L'ELA és una malaltia neuromuscular progressiva pel que, encara que en alguns pacients l'evolució de la malaltia és més lenta, és comú que les persones afectades passin a ser totalment dependents en un curt període de temps. A més, és una malaltia amb una esperança de vida molt baixa, estimada entre els 3-5 anys des del diagnòstic, encara que en un 20% dels casos se sobrevisqui més de 5 anys i un 10% més de 10”, ha explicat el coordinador del Grup d'Estudi de Malalties Neuromusculars de la SEN, Francisco Javier Rodríguez de Rivera.

Com que l'esperança de vida en els pacients d'ELA és tan baixa, encara que a Espanya sigui la tercera malaltia neurodegenerativa més comuna després de l'Alzheimer i el Parkinson, la SEN calcula que uns 4.000-4.500 espanyols conviuen actualment amb aquesta malaltia.

D'altra banda, ia diferència d'altres malalties neurodegeneratives, en més del 50 per cent dels casos la malaltia comença a debutar en persones que encara es troben en edat laboral, plenament productives, cosa que fa que l'impacte sociosanitari d'aquesta malaltia encara sigui més gran.

La SEN estima en més de 50.000 euros anuals el cost sociosanitari per pacient, molt superior a altres malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o el Parkinson.

"L'edat mitjana d'inici de l'ELA es troba entre els 60-69 anys encara que es poden donar casos en tots els rangs d'edat, també fins i tot -però amb menor incidència- a la infància oa l'adolescència. Quan la malaltia debuta de forma primerenca, generalment es deu a les formes hereditàries de la malaltia i ja s'han aconseguit identificar diversos gens implicats.En tot cas, les formes familiars només suposen entre un 5 i un 10 per cent dels casos. per cent dels casos són esporàdics i encara no se saben les causes darrere de l'origen de la malaltia", ha reblat Rodríguez de Rivera.

Les manifestacions clíniques de l'ELA són molt variables: la malaltia no es manifesta de la mateixa manera en tots els pacients. La malaltia es pot iniciar als músculs que controlen la parla, la deglució, la respiració o als músculs de les extremitats, per la qual cosa els símptomes d'inici més freqüents són la debilitat muscular i la disminució de la massa muscular a les extremitats i fins i tot un terç dels pacients acudeix per primera vegada a la consulta per tenir dificultats per parlar o per empassar-se.

Amb el temps, l'ELA evolucionarà generant paràlisi muscular i produint a les persones que la pateixen la incapacitat de moure's, respirar i parlar.

"L'ELA és una malaltia greu per a la qual no existeix un tractament curatiu. Actualment el seu maneig se centra a aplicar teràpies multidisciplinars que permeten endarrerir de manera moderada la progressió de la malaltia. I, en aquest sentit, sabem que el seguiment dels pacients en unitats multidisciplinars aconsegueix millorar la qualitat de vida i supervivència dels pacients, perquè es permet un bon control simptomàtic, la prevenció de possibles complicacions greus i aplicació primerenca de mesures de suport ventilatori o nutritiu, per això des de la SEN portem anys insistint en la necessitat de creació d'un nombre més gran d'unitats especialitzades", ha destacat el doctor.

Per això, ha reivindicat la necessitat que tots els hospitals de referència "disposin d'una i que, almenys, hi hagi una unitat especialitzada per cada milió d'habitants, perquè no només s'ha constatat que és la millor manera de tractar adequadament aquestes persones, sinó que també ajuda i facilita la investigació, tan necessària quan parlem d'aquesta malaltia”.

Tot i que en la darrera dècada s'han produït avenços significatius pel que fa al diagnòstic, tractament, predicció i seguiment d'aquesta malaltia, l'ELA continua requerint enormes esforços en recerca.

"Respecte a fa uns anys, ara es pot diagnosticar abans, així com controlar i tractar millor. A més, en l'actualitat estan en marxa diversos assaigs clínics, alguns en fase 3, amb diversos fàrmacs i teràpies. Així que confiem que en els propers anys aconseguim fer passos encara més importants tant en l'atenció mèdica com en el tractament de l'ELA", ha conclòs l'expert.